A právě Melichová potvrdila pevné nervy – celé hřiště zvládla odehrát bez potíží. Přesto byl závěr turnaj dramatičtější, než to nějakou chvíli vypadalo. Pozdější vítězka totiž mezi 12. a 14. jamkou ztratila tři rány. Na 17. jamce se ji ovšem podařilo opět skórovat a také poslední 18. jamku zvládla lépe než její pronásledovatelky Klára Spilková a Dánka Nicole Broch Estrup.

Golfová senzace na obzoru: dvě Češky v Berouně útočí na titul

„Je to super zážitek, děkuji všem, kteří dorazili, kteří mě po celé tři dny podporovali nejen na hřišti. Díky všem partnerům, všem dobrovolníkům, bude to pro mě navždy nezapomenutelný týden. A těší mě nejen moje vítězství, ale také umístění všech dalších českých hráček,“ připomněla první domácí vítězka turnaje na území Česka, že sledovala i své kamarádky.

V turnaji se mohlo zdát, že jeho závěr čtyřiadvacetiletá česká amatérka nezvládne, jenže na 18. jamce vrátila míč do paru ze dvou metrů a divácká tribuna explodovala nadšením. Český golf má druhý titul na nejvyšší evropské profesionální sérii, navíc v amatérském podání!

Jana Melichová vyhrála ženský golfový turnaj v BerouněZdroj: Zdeněk Sluka

Janu teď ji čeká těžké rozhodnutí: do zítřejší půlnoci má čas na to, aby se rozhodla, zda přijme okamžitě členství Ladies European Tour - což je výsada vítězek - a hned příští týden se v případě okamžitého přestupu k profesionálkám může vydat na turnaj do Německa a celý zbytek sezóny až do příštího června využívat právo členství na sérii. Druhou možností je strávit do MS družstev (24.-27. srpna ve Francii) v amatérském světě a pak získat plnou kartu na profesionální LET pro příští rok.

„Potřebuji teď pár hodin na zásadní rozhodnutí. Nějaký plán jsem měla, ale teď musím vyřešit, kterou cestám se vydám,“ požádala o pár hodin na rozmyšlení česká hvězda víkendu.

Jana Melichová vyhrála ženský golfový turnaj v BerouněZdroj: Patrik Bauer

Ani Klára Spilková (-13) ale nakonec neodjela nespokojená. Na rozdíl od vítězné amatérky si odvezla tučný šek (24.000 eur) za dělené nejlepší místo mezi českými profesionálkami, Sára Kousková (-7) brala 4 300 eur za dělené 13. místo, její kolegyně Tereza Melecká (-6) si připíše 3 487 eur za dělené 16. místo.

Skvěle se ale dařilo i českým amatérkám: na 13. pozici byla Patricie Macková (-7), na 16. místě Denisa Vodičková (-6), na 68. Agáta Vahalová (+4). Profesionálka Kristýna Napoleaová obsadila dělené 51. místo (1 024 eur).