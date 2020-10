Hlavní peloton se všemi favority dorazil s odstupem téměř dvanácti minut. Růžový dres uhájil Wilco Kelderman z Nizozemska. Před Australanem Jaiem Hindleyem dál vede o 12 sekund.



Černý si hned v úvodu naskočil do původně tříčlenného úniku, který se postupně rozrostl až na 14 jezdců. V závěru zbyla v čele šestičlenná skupina. Český jezdec zaútočil zhruba 23 km před cílem v mírném stoupání. Postupně si vypracoval náskok přes 20 sekund a v koncovce potvrdil časovkářské kvality.



Po dojezdu si Černý pochvaloval, jak spolu jezdci v úniku po celý den spolupracovali. "Na konci to bylo o tom, kdo bude mít lepší nohy. Jsem hrozně šťastný. Pořád tomu nemůžu uvěřit, všechno se stalo tak rychle. Bylo to neuvěřitelné, ani to neumím popsat," řekl v rozhovoru v cíli Černý. Na letošním Giru se zatím blýskl pátým a šestým místem v časovkách. Třetí jízda proti chronometru čeká peloton v závěrečný den v Miláně.

Až do poslední chvíle Černý nevěřil, že etapové vítězství vybojuje. "Nevěřil jsem tomu až do posledních 500 metrů. Na posledních deseti kilometrech jsem měl sice pořád 25 až 30 sekund náskok, ale bylo to proti větru," uvedl Černý, jenž pak projel cílem s hlavou v dlaních. "Dal jsem do toho všechno a bylo to neuvěřitelné, projet cílovou páskou jako první. Dneska jsem si splnil sen," dodal.



Zkrácení etapy po ranních protestech cyklistů uvítal. "Měli jsme za sebou tři opravdu hodně těžké dny v horách a dneska hodně pršelo. Jsem rád, že to pořadatelé zkrátili, ale i tak to byl těžký den. Historie se nebude ptát, jestli jsem vyhrál kratší nebo delší etapu," konstatoval.



Campenaerts, jenž byl s Černým v úniku už od počátku, nastoupil soupeřům kilometr před cílem a dojel si samostatně pro druhé místo. Souboj zbylé čtveřice o třetí příčku vyhrál s odstupem 26 sekund za vítězem domácí Jacopo Mosca.

O dosud poslední české vítězství na Giru d\'Italia se postaral Roman Kreuziger, který v roce 2012 ovládl 19. etapu z Trevisa do Alpe di Pampeaga. Na některém ze závodů Grand Tour naposledy triumfoval Zdeněk Štybar, který vyhrál 6. etapu z Abbeville do Le Havru na Tour de France 2015.

Cyklistický etapový závod Giro d\'Italia - 19. etapa (Abbiategrasso - Asti, 124,5 km):



1. Černý (ČR/CCC) -2:30:40, 2. Campenaerts (Belg./NTT) -18, 3. Mosca (It./Trek-Segafredo), 4. Clarke (Austr./EF Pro Cycling), 5. Keisse (Belg./Deceuninck-Quick Step), 6. Armée (Belg./Lotto-Soudal) všichni -26, 7. Torres (Šp./Movistar), 8. Pellaud (Švýc./Androni Giocattoli-Sidermec), 9. Carboni (It./Bardiani-CSF Faizane), 10. Dowsett (Brit./Israel Start-Up Nation) všichni -1:10.



Průběžné pořadí: 1. Kelderman (Niz./Sunweb) 80:29:19, 2. Hindley (Austr./Sunweb) -12, 3. Geoghegan Hart (Brit./Ineos Grenadiers) -15, 4. Bilbao (Šp./Bahrajn-McLaren) -1:19, 5. Almeida (Portug./Deceuninck-Quick Step) -2:16, 6. Fuglsang (Dán./Astana) -3:59, 7. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) -5:40, 8. V. Nibali (It./Trek-Segafredo) -5:47, 9. Masnada (It./Deceuninck-Quick Step) -6:46, 10. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -7:28, …78. Černý -3:30:17.

Zdroj: Youtube