Česká pomoc. Mladí veslaři z Ukrajiny budou trénovat v areálu Labe arény Račice

Výběr mladých ukrajinských reprezentantů ve veslování dorazil začátkem týdne do Národního olympijského centra v Račicích. Český veslařský svaz v koordinaci s ukrajinským protějškem zajistil příjezd reprezentantů do 16 let a poskytl jim bezpečné útočiště v areálu Labe arény Račice.

Michal Kurfirst se skupinou ukrajinských veslařů. | Foto: ČVS

S dvanácti sportovci, kteří přicestovali z válkou zasažených měst jako jsou Cherson, Kyjev, Mykolajev a Záporoží, přijel i jejich trenér Jevhen Borickij, který se bude v Česku se svými svěřenci věnovat tréninkovému procesu. „Poskytujeme jim ubytování, zázemí pro trénink na vodě i na suchu a také plnou penzi v naší restauraci. V tuto chvíli se snažíme zajistit sportovní vybavení aby mohli začít s trénováním," uvedl ředitel Labe arény Michal Kurfirst. Výuka češtiny i materiální pomoc Představil i další plány, které sportovcům dorosteneckého věku usnadní začlenění do české společnosti. „Od začátku května se ukrajinští veslaři ve spolupráci se základní školou Ostrovní ve Štětí začnou učit český jazyk," zmínil Kurfirst. Český veslařský svaz nabízí mladým závodníkům, kteří byli narychlo evakuováni z válkou postižené země, i materiální pomoc. „Budeme se snažit v případě potřeby zajistit i další věci, které by vybavení skupiny vhodně doplnily. Může jít například o sportovní oblečení pro trénink a podobně," dodal předseda ČVS Ondřej Šebek.