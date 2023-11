Pokutové kopy. Nemilosrdná disciplína, která často rozhoduje velká utkání. České reprezentaci malého fotbalu přinesla ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Spojených arabských emirátech smutek. Národní tým podlehl Kazachstánu 3:4 po penaltách a na turnaji v Ras Al Khamaih se do bojů o medaile neprobojoval.

Česká reprezentace (v červeném) vypadla na mistrovství světa v malém fotbale ve čtvrtfinále s Kazachstánem | Foto: WMF

Čeští reprezentanti nezvládli penaltový rozstřel na druhém velkém turnaji v řadě, před rokem vypadli ve čtvrtfinále evropského šampionátu s Rumunskem. „Cítíme obrovské zklamání, když jsme deset minut před koncem vedli 3:1. Bohužel jsme si nepohlídali standardku a souhra nešťastných okolností nás poslala do prodloužení, kde gól nepadl. Samozřejmě penalty jsou loterie,“ hlesl český brankář Ondřej Beran.

Svěřenci kouče Stanislava Bejdy sice prohrávali od šesté minuty, když skóroval kazašský kapitán Alexandr Kyslicyn, ale dvěma brankami mosteckého zadáka Daniela Klímy a blanenského kanonýra Ondřeje Paděry skóre do přestávky otočili. Při vyloučení kazašského fotbalisty Ilji Muna zvýšil v přesilovce Richard Svoboda.

Jenže soupeř v závěru utkání zabral a vyrovnal na 3:3. „Teď to bolí. Mysleli jsme si, že postoupíme do semifinále, že to bude v našich rukou. Za stavu 3:1 jsem nám věřil, bohužel přišly dvě chyby. Možná ten druhý gól byl můj, protože jsem viděl na videu, že jsem trochu uhnul. Chybělo nám malinko štěstí, prostě jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ litoval obránce Klíma.

Kazaši donutili Čechy k chybám

Kazašskému celku vyšel nápor, kterým donutil české reprezentanty k chybám, a vstřelil dvě branky v rozmezí dvou minut zásluhou Baktijara Žušnova a Aslanbeka Arškenova. „Možná jsme trochu zalezli na naši půlku, tím jsme jim dali prostor a nechali je hrát. Byli nebezpeční, vysocí, důrazní, taky si pro to chtěli jít. Neměli jsme štěstí, rozhodly penalty,“ mrzelo mosteckého zadáka.

Pokutové kopy začínal Kazachstán a Vitalij Grigorjev se nemýlil, naopak Jaroslav Kubát první penaltu neproměnil. Jenže pak se vyznamenal gólman Beran, který lapil pokutový kop Žanibeka Seitžana. Tomáš Jelínek na druhé straně skóroval. A když kazašský kapitán Kyslicyn přestřelil, měl rozhodnutí na kopačce Jan Koudelka. Jenže nedal.

Rozstřel pokračoval čtvrtou sérií, kdy se prosadili Alexej Zabogonskij a za český celek Daniil Doleček. V páté sérii uspěl kazašský exekutor Danijar Togaibajev, zatímco Richard Svoboda trefil jen tyč a české naděje na postup zhasly. „Penalty jsem hodně prožíval, jsem emotivní člověk. Věřil jsem Koudymu, že nás pošle do semifinále, bohužel neproměnil, ale takový je fotbal. Musíme se z toho poučit a na příštím mistrovství světa prostě musíme dojít dál,“ nabádal Klíma.

Český brankář Beran sice jeden pokutový kop chytil, jenže k postupu to nepomohlo. „Věřil jsem si na penalty, nicméně jsou loterie a já tam nemám svým způsobem co ztratit, takže si vždycky věřím. Jednu jsem chytil, jednu kopl hráč nad, bohužel to nevyšlo,“ litoval Beran.

Do utkání přitom vstoupil až ve 29. minutě za zraněného českého kapitána Ondřeje Bíra. „Je těžké naskočit do rozjetého zápasu, který se hrál už dvacet devět minut. Je to úplně něco jiného, půl hodiny tam sedím, nejsem rozhýbaný, navíc můj první zápas, když se hraje o všechno. Na mistrovství světa, kde jsem poprvé. Je to dost na hlavu,“ hlesl brankář.

V mladém českém týmu i přes čtvrtfinálové vyřazení ovšem vidí potenciál. „Prohra se dá trochu přičíst nováčkovské dani, protože je tady spousta nových kluků. Některé momenty jsou primárně o hlavě, musíme si je prožít a bohužel se s tím teď musíme smířit,“ podotkl Beran.

Takřka domácí atmosféra

Množství českých příznivců udělalo na stadionu v Ras Al Khaimah českému výběru domácí atmosféru a fanoušci po zápase potleskem ocenili vystoupení národního týmu. Uznání se čeští reprezentanti dočkali také od vrcholných představitelů Asociace malého fotbalu České republiky.

„Děkuji českému týmu za krásný zápas a výbornou reprezentaci na mistrovství světa. Jsme nadšení z předvedené hry, která nás bavila, jen fotbalové štěstíčko nestálo při nás, nezvládli jsme dvouminutovku ve druhé půli a penaltová loterie nás poslala domů. Nikdo však nemůže nikomu z týmu nic vytknout, hráči na hřišti nechali všechno. I diváky muselo utkání bavit a vytvořili super atmosféru. Český tým udělal výrazný posun od mistrovství Evropy na Slovensku a jsme na něj hrdí,“ vzkázal prezident české asociace Matěj Horn.