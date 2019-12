Parádní formu má v závěru roku český squashista Daniel Mekbib. V prosinci totiž získal už druhý titul na turnaji PSA. Celkově čtvrté prvenství po třech v Kanadě vybojoval v Bratislavě po výhře v pěti setech nad talentovaným krajanem Viktorem Byrtusem.

Viktor Byrtus (vlevo) a Daniel Mekbib. | Foto: Archiv sportovců

„Doufám, že to není můj poslední titul v Evropě. Bylo zajímavé nastoupit do finále proti Viktorovi. Měli jsme na to hodně ohlasů, je to důkaz toho, že český squash jde nahoru,“ uvedl Mekbib, který by se měl posunout k 83. místu světového žebříčku.