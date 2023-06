Zklamání a beznaděj. České basketbalistky se mohou uvztekat. Rozhodčí je okradli o semifinále mistrovství Evropy. Čtvrtfinálové drama v Lublani s Maďarskem ovlivnila v závěru hrubá chyba sudích, kteří po prozkoumání videa nesprávně otočili držení míče ve prospěch Maďarek. Debóra Franciska Dubeiová 3,6 sekundy před koncem rozhodla o těsné výhře 62:61.

České basketbalistky podlehly ve čtvrtfinále ME Maďarsku | Foto: Václav Mudra/CZ BASKETBALL

Poslední trojkový pokus Renáty Březinové do koše nepadá a českou částí arény Stožice ve slovinské Lublani se rozhostí hrobové ticho, doplněné pouze jakoby z dálky radostným jásotem Maďarek. Češky právě padly ve čtvrtfinále EuroBasketu s Maďarskem o bod po kontroverzní koncovce, na obličejích Lvic jsou patrné slzy, Češky byly tři sekundy od semifinále.

O medaile si nezahrají. Češky podlehly v dramatickém čtvrtfinále o bod Maďarsku

České lvice smazal sedmnáctibodové manko a jedenáct sekund před koncem parádním nájezdem poslala český tým do vedení Kateřina Zeithammerová. Ta byla klíčovou postavou i dalších okamžiků.

Protest je k ničemu

Maďarská rozehrávačka Agnes Studer přes ní najížděla do koše a míč jí utekl do autu. Sudí přiřknuli míč Česku, Maďarky se rozhodly využít challenge u videa. Po velmi dlouhém zkoumání rozhodčí z nejasného záběru přisoudili míč Maďarkám a bylo zle. Po precizně zahrané akci tři sekundy před koncem Dubei proměnila a rozpoutala maďarskou radost. Češky měly ještě poslední šanci – Eliška Hamzová vyhodila na Renátu Březinovou, ale ta z těžké pozice neuspěla.

Vedení národního týmu řešilo po utkání podání protestu proti otočenému autu, ale směrem k výsledku se nic měnit nebude. „Celá situace se nám nelíbila. Ihned po utkáni jsme dostali několik zpráv z Česka, že rozhodčí změnili aut nesprávně. Po zápase jsem šel za komisařem zápasu a zavolal sportovního ředitele FIBA EUROPE. Chtěli jsme podat ihned protest proti rozhodnutí. Bylo mi řečeno, že FIBA protest přijme dle regulí za 1 500 eur, ale výsledek rozhodnutí je předem jasný. V pravidel FIBA je napsáno, že nelze uplatnit protest proti rozhodnutí rozhodčích. Jsme smutní, že to tak dopadlo,“ vysvětlil manažer českého týmu Simon Bytel.

Basketbalistky jsou po 10 letech ve čtvrtfinále ME. Tam je čeká Maďarsko

Češky se musí rychle vzmátořit. V sobotu bude ve hře je umístění do pátého místa a šance zahrát si olympijskou kvalifikaci v únoru 2024. O tu si zahrají s poraženým z dvojice Španělsko – Německo. „Bude to určitě těžké se z toho nějak oklepat, protože taková porážka hodně bolí a není vůbec dobrá po nějaké mentální stránce. Určitě nás to srazí hodně dolů, ale ráno se budeme muset probudit a bojovat ještě o postup na olympiádu,“ burcovala Gabriela Andělová.