V předchozích dvou zápasech podlehl český tým dalším dvěma favoritům Švédsku a Rusku. Bašného celek se rozloučil s účinkováním na evropském šampionátu už po základní skupině stejně jako na předchozím Euru předloni, kdy celkově skončil na předposledním 15. místě.

"Tým zahrál výborné zápasy, holky zaslouží absolutorium. Někdo prohrát musel," řekl v on-line rozhovoru z Herningu Bašný, jehož tým kvůli koronaviru nehrál před šampionátem utkání více než rok.

"Když se podíváme na to, že jsme bez jediného přípravného zápasu ještě nějakých osm minut před koncem byli s druhým týmem z loňského mistrovství světa na postupovém výsledku, že jsme před dvěma dny těsně prohráli s třetím týmem na stejném šampionátu Ruskami, tak se nedá říct, že to bylo bez výsledku. Bohužel bez postupu. Ale tým ukázal, že má sílu," dodal trenér.

Český tým potřeboval k postupu zvítězit, zatímco Španělkám stačil bod vzhledem k sobotní remíze se Švédskem. Před prázdnou halou v Herningu, kam kvůli opatřením proti koronaviru stejně jako v dalších zápasech na šampionátu nemohli diváci, se reprezentantky nezalekly ani dalšího z velkých favoritů.

Český tým potřeboval k postupu zvítězit, zatímco Španělkám stačil bod vzhledem k sobotní remíze se Švédskem. Před prázdnou halou v Herningu, kam kvůli opatřením proti koronaviru stejně jako v dalších zápasech na šampionátu nemohli diváci, se reprezentantky nezalekly ani dalšího z velkých favoritů.

Výborný úvod

Bašného celek vstoupil do zápasu výborně a po vyrovnané úvodní desetiminutovce začal na palubovce překvapivě dominovat. Češky favorita týmovou hrou zaskočily a po sérii čtyř branek odskočily do vedení 16:10. V poločase šly do kabin s nadějným náskokem 16:11.

I po změně stran se dlouho zdálo, že národní tým míří za postupem a stříbrné medailistky z posledního mistrovství světa nečekaně porazí. Ještě v 46. minutě měly Češky poměrně pohodlný náskok 22:17, ale pak se jim přestalo dařit a zhruba deset minut neskórovaly. Španělky toho využily a v 52. minutě srovnaly na 23:23.

"Za stavu 22:17 dlouho nepadl gól, pak přišly ztráty balonu, které Španělky dokázaly potrestat. Za stavu 22:20 nás už měly na lopatě, i když za stavu 23:23 každá z nás ještě věřila, že je můžeme porazit. Zápas se hraje 60 minut, my odehrály 40 až 45 minut. Pak rozhodly jejich zkušenosti," uvedla s osmi góly nejlepší česká střelkyně utkání Markéta Jeřábková.

Dramatický závěr už zvládly zkušenější soupeřky lépe a zápas zakončily tříbrankovou šňůrou. "Možná, že se náš mladý tým začal trochu bát, že postoupíme, že vyhrajeme. Jak to bylo o dva tři góly, tak jsme neproměnili tři vyložené šance. Pak už to byla z naší strany trochu křeč," řekl Bašný.

"Ty situace, které do 40. minuty fungovaly skvěle, přestaly fungovat a holky si přestaly věřit. Házená je v současné době hrozně rychlá. Zvlášť u našeho mladého týmu, když se dostanete z plus šest na plus tři, tak se začne o výsledek bát," dodal.

Španělsko - ČR 27:24 (11:16)

Sestava branky ČR: Kudláčková, Novotná - Knedlíková 5, Konečná 2, Maňáková, Kvášová 1/1, Polášková, Kordovská 2, Mikulášková, Hurychová 2, Šustková, Marčíková, Zachová, Kovářová, Jeřábková 8, Malá 4.

Nejvíce branek Španělska: Martínová 12/9. Rozhodčí: Antičová, Jakovljevičová (obě Srb.). Sedmimetrové hody: 11/9 - 3/1. Vyloučení: 4:3. Bez diváků.