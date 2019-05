Nejblíž k tomu měly Tereza Kotlasová s Danielou Resovou, které v úvodním kole vyřadily silný ruský pár Bočarovová – Voroninová, ale pak nestačily na Rakušanky Schützenhöferovou a Plesiutschnigovou.

„Udělaly jsme víc chyb. Doma se s tak kvalitními páry tolik nepotkáváme, je to velký skok. První výhry si ceníme, protjít do druhého kola se nám minulý rok nepovedlo,“ hodnotila Kotlasová účast v Dolních Vítkovicích, kde chce česká dvojice v rámci přípravy na mistrovství Evropy do 22 let co nejdéle trénovat.

První kolo kvalifikace bylo konečnou stanicí i pro české vicemistry. Jindřich Weiss s Martinem Tichým podlehli Američanům Allenovi se Stickem 0:2.

„Nejsme zvyklí hrát proti takovým světovým týmům. Na začátku se vždycky oťukáváme a zjišťujeme, jak na tom jsme. Hrát začínáme až později. Kdybychom proti nim nastoupili podruhé, asi by to bylo jiné,“ mínil Tichý.

„Nebylo to jenom přijít a užít si to. Chtěli jsme zkusit vyhrát, ale dnes to proti nim nešlo,“ přiznal Weiss.

STEJNÉ OBLEČENÍ I OBLIČEJE

Pokračují ve stopách maminky, bývalé reprezentační volejbalistky Evy Emingerové, jen halu vyměnily za písek. Přesto Anna a Magdalena zůstávají ve stínu daleko slavnějšího bratra, kajakáře Josefa Dostála, trojnásobného mistra světa a bronzového medailisty z olympiád v Londýně 2012 a Riu 2016.

Na J&T Banka Ostrava Beach Open si i sestry Dostálovy zahrály jeden zápas, v kvalifikaci ztroskotaly na Japonkách Murakamiové a Išiiové 0:2. „Byl to teprve náš druhý společný turnaj, pracujeme na sehranosti,“ řekla Magdalena. Co je svedlo na pláži dohromady? „To se nabízí. Říkaly jsme, že na kurt zaneseme nejen stejné oblečení, ale i obličeje,“ vysvětlila.

Předtím nastupovaly s jinými spoluhráčkami, rodinnou premiéru zažily na víkendovém Super Cupu v Praze. Tam ještě netušily, že šanci budou mít i pod vysokými pecemi. „V soutěži bylo hodně českých týmů, takže jsme na rezervním postu čekaly, jestli se dostaneme,“ vyprávěla Anna. „Naštěstí se místo uvolnilo na poslední chvíli, dozvěděly jsme se to až včera,“ radovala se Anna.

Pobyt páru na ostravské pláži byl ale krátký. „Máme týmové motto i s bráchou, že chceme uhrát co nejvíc, ale na druhé straně je důležité se sportem i bavit, a to se nám povedlo,“ přiznala Anna. „Naše soupeřky mají za sebou docela slušné úspěchy. Šly jsme do zápasu s tím, že nemáme co ztratit a užijeme si to. Byla to zkušenost,“ dodala Magdalena. „Škoda, že to nevyšlo, ale docela jsme je potrápily,“ poznamenala Magdalena.

Slavného bratra v hledišti neměly. „Letí dneska do Duisburgu na Světový pohár, takže by to nestihl. Ale jinak nás podporuje celá rodina,“ vysvětlila Anna. Radami olympijského medailisty se však řídí. „Obě jsme od něj převzaly, že je potřeba dřít, makat a všechno dělat poctivě, ale zároveň se tím i bavit. Důležité jsou i různé malé srandičky,“ prozradila Anna s úsměvem.

KVALIFIKACI HRÁLY I HVĚZDY

Úroveň turnaje, který se do průmyslového areálu v Dolních Vítkovicích vrátil po roce, je letos hodně vysoká. Jde v něm zároveň o body pro kvalifikaci do olympijského Tokia 2020. A konkurence se sešla opravdu světová. O postup do hlavní soutěže bojovaly v Ostravě předloňská mistryně mistryně světa Laura Ludwigová z Německa nebo Američanka Kerri Walshová Jenningsová, trojnásobná olympijská vítězka. Obě hrají s novými parnerkami a kvalifikaci úspěšně zvládly.

Hlavní soutěže začínají ve čtvrtek v 9 hodin a zahraje si je šest přímo nasazených českých párů - Ondřej Perušič a David Schweiner, Jan Dumek a Václav Berčík, Marcel Mysliveček a Martin Pihera, Michaela Kubíčková a Michaela Kvapilová, Martina Bonnerová a Martina Maixnerová a obhájkyně loňského prvenství Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková. Vstup do areálu je zdarma.

Kvalifikace na J&T Banka Ostrava Beach Open, turnaj Světové série FIVB v Dolních Vítkovicích:

Muži - 1. kolo: Budinger, Patterson (USA) - Habr, Lenc (ČR) 2:1 (12, -17, 11), Allen, Slick (USA) - Weiss, Tichý (ČR) 2:0 (15, 15), Varenhorst, Van de Velde (Niz.) - Šrámek, Gála (ČR) 2:0 (17, 12).

Ženy - 1. kolo: Kotlasová, Resová (ČR) - Bočarovová, Voroninová (Rus.) 2:0 (15, 19), Ludwigová, Kozuchová (Něm.) - Dunárová, Štochlová (ČR) 2:0 (11, 12), Murakamiová, Išiiová (Jap.) - A. Dostálová, M. Dostálová (ČR) 2:0 (19, 12), Amarantaová, Lobatová (Šp.) - Olivová, Řeháčková (ČR) 2:0 (10, 14), 2. kolo: Schützenhöferová, Plesiutschnigová (Rak.) - Kotlasová, Resová 2:0 (18, 15).