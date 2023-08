České pozemní hokejistky dokázaly vybojovat první místo ve skupině evropského šampionátu druhé divize, který hostí pražská Slavia. K prvenství ve skupině potřebovaly v posledním utkání proti Slovensku zvítězit o 14 branek – a přesně takový počet nakonec vstřelily. Vítězství se ovšem nerodilo jednoduše.

Adéla Lehovcová

Již v první čtvrtině se Češkám dařilo soupeřky nepouštět do prakticky žádných šancí, střelecky se ovšem trápily. V druhé patnáctiminutovce přišlo nahrazení brankářky za hráčku z pole, což se nakonec ukázalo jako rozhodující. Slovenky se totiž od té chvíle nedostaly za polovinu hřiště, naopak domácímu týmu pod vedením Garetha Grundieho se dařilo dobře kombinovat, dostávat se do šancí, a hlavně navyšovat skóre.

Rozhodující moment přišel v posledních 15 minutách, kdy po jednom z mála brejků byl nařízen trestný roh v neprospěch českého týmu. Slovenské útočnice s ním ale nedokázaly naložit, míček jim ujel a z následného protiútoku navíc inkasovaly. Po posledním hvizdu bylo jasné, že oslavy vítězství ve skupině mohou začít.

Dobývat jim nejde

„Pocity jsou šťastné, jsme rády, že máme kvalifikaci na olympiádu takřka jasnou, ale ze zápasu máme trochu smíšené pocity,“ uvedla třígólová střelkyně Adéla Lehovcová. „První čtvrtka byla hrozná, než my se do toho dostaneme – musíme dobývat a dobývat. A to nám nejde,“ uvědomuje si útočnice.

Zdroj: Český svaz pozemního hokeje

„Taktika byla jednoduchá – dát 14 gólů,“ smála se Lehovcová. „Hrát rychlý hokej, abychom je rozběhaly, což se nám ze začátku nedařilo a nevěděly jsme, kudy se tam dostat. Ale když jsme obsadily místa, kde jsme měly být, tak už nám to tam začalo padat.“

V pátečním semifinále čeká český tým souboj s Walesem. „Předvádí silový, rychlý hokej, na což se upřímně moc netěším, ale zase si zkusíme něco jiného, což na kvalifikaci budeme potřebovat,“ uzavírá Lehovcová.

Česko – Slovensko 14:0 (1:0, 5:0, 4:0, 4:0)

Branky: 3x Laciná, 2x Topinková, 3x Lehovcová, 2x Babická, 2x Hájková, Decsy, Nováková.