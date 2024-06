Poslední mohykán mezi kolektivními družstvy. České ragbistky byly posledním týmem, který mohl reprezentovat Českou republiku na nadcházejících olympijských hrách v Paříži. České lvice se rvaly, jak nejlépe uměly. Nakonec nepostoupily, když kvalifikaci završily čtvrtým místem, i tak ale velmi slušný počin. Jedna z největších opor – Anežka Marta Sládková, ukazovala talent již od útlého věku v pražských Petrovicích, kdy mnohdy zastínila hráče opačného pohlaví.

Nečekaná ale zasloužená bronzová medaile českých ragbistek se zrodila na Evropských hrách 2023 v Krakově. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Dvanáct aspirantů a pouze jediná letenka do Paříže. Tak zněla postupová matematika závěrečné kvalifikace sedmičkového ragby žen v Monaku. Z tuzemského pohledu bylo zajímavé, že se na akci ukázaly rovněž české lvice, které zůstávaly posledním reprezentačním družstvem Česka, jehož start nebyl na největší sportovní akci světa již vyloučen. V rámci ostatních odvětví se totiž nikdo z českých zástupců v kolektivním sportu do Paříže nekvalifikoval.

Ženský národní tým se v základní skupině umístil sice až na třetí příčce, přesto však proklouzl do čtvrtfinále, kde jej čekalo měření sil s Ugandou. První klíčový duel play off svěřenkyně kouče Víta Chalupy zvládly a vyhrály poměrem 22:0. Dvě pětky položila Sládková, která také jako jediná zapsala body ve skupině proti favoritkám z Číny, po jednom položení se pak v duelu s Afričankami prosadily Julie Doležilová a Kristýna Riegertová.

Následné semifinále postavilo do cesty další celek z hřejivého kontinentu – reprezentaci Keni. Soupeřky byly považovány za favoritky na postup do finále, což také v prvních minutách zápasu jasně dokazovaly, když se dostaly do dvanáctibodového vedení. Reprezentantky národního týmu ovšem zápas nezabalily, ba naopak. Dvakrát se jim podařilo upláchnout kolem postranní čáry a skórovat. Těžký úkol stál před Doležilovou, jež měla na starost konverzi pomocí takzvaného drop gólu, tedy kopu s odrazem o zem na háčko. Kopající ragbistka se z velkého úhlu netrefila a po strhujícím závěru tak postoupil soupeř, který ve finále podlehl Číně. Češky čekal boj o bronz, v němž však podlehly Polkám, tudíž skončily celkově čtvrté.

To je na zemi, v níž se popularitou honosí povětšinou jiné sporty, jistě solidní výsledek. „Vzkaz z Monaka … Tak jsme patnácté na světě v olympijských sedmičkách, no a co? Tak zní poněkud úsměvný titulek na webu českého ragby, který poukazuje na fakt, že kromě oněch dvanácti olympijských účastníků se před reprezentaci žen dostaly pouze další dvě družstva. Místenku v monackém turnaji zaručující OH v Paříži sice uzmula jenom Čína, ale co není, může být. Kdo ví, jak si povedou nadějné ragbistky za další čtyři roky. Po konci nynější kvalifikace si hráčky alespoň mohly projít honosné ulice malinkého knížectví, pyšnícího se kasiny, drahými auty nebo tratí Formule 1.

Bylo jí jedno, že je jediná holka na hřišti

Mezi Češky, jež táhly národní tým, nepochybně patřila i hráčka polské Legie Varšava Anežka Marta Sládková, jejíž ragbyová minulost je spojena s RK Petrovice. Předtím než opora národního týmu v sedmičkovém ragby hrála mezi ženami, rvala se v mládeži mezi mladistvými sportovci převážně opačného pohlaví. To ji ale nijak nerozházelo, jelikož už před pubertou těžila z atletické průpravy i dobrých fyzických dispozic. Není divu, věk, o němž se bavíme, je charakteristický tím, že dívky kolikrát měří víc než chlapci. Nebojácná Sládková v pražské mládeži brzy ukázala, že patří mezi nejlepší.

„Dominantní, rychlá a rozhodně se s náma vůbec nepatlala (na trénincích se spoluhráči – pozn. red.). Bylo jí jedno, že je jediná holka na hřišti, byla tvrdší a důslednější než zbytek hřiště,“ vzpomíná pro Deník její někdejší spoluhráč Vojtěch Novotný, jenž aktuálně hraje za mužský A tým pražských Petrovic.

„V mládežnických kategoriích bychom bez ní nevyhrávali. Samozřejmě poté ve starších kategoriích už to není jen o dominanci jednotlivce a více o týmu,“ dodává Novotný.

Jenom talent samozřejmě nestačí, ona se nicméně dostavila i píle. Sládková se neztratila ani po přechodu do vyšších kategorií a později mezi ženy. Dravá ragbistka a její spoluhráčky například udělaly úspěch na Evropských hrách 2023 v Krakově, kde Češky uzmuly bronz. Jejích výkonů na zeleném pažitu si všimli v hlavním městě Polska, v němž si vysloužila angažmá. Sportovkyně ročníku narození 2000 se loni dočkala i individuálního ocenění v anketě Sportovec roku, když skončila na celkovém 32. místě. Sedmičková reprezentace žen se pak v kategorii týmů umístila na deváté příčce.

„Hard work beats talent, when talent doesn’t work hard,“ motto Anežky Sládkové, jejíž vzory v oblasti sportu jsou rychlobruslařka Martina Sáblíková a trenér thajského boxu Jiří Apeltauer.