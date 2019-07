„Těší nás vysoká výhra. Dařilo se nám na pálce, i když za začátku jsme se rozkoukávaly. Nadhazovačky jsme měly nakoukané, hrály jsme proti nim dvakrát na evropském šampionátu v Ostravě. Ničím nás nepřekvapily,“ prohlásila Ludmila Kučerková.

Češky se prosadily až ve třetí směně. Po odpalu Evy Rendlové se dostala na domácí metu Adéla Weissová. Českým softbalistkám se dařilo v útoku hlavně ve čtvrté směně – Lucie Petrásková odpalem po lajně zařídila dva doběhy a Francouzky reagovaly výměnou nadhazovačky. To jim však významně nepomohlo, Weissová úspěšným odpalem zařídila bod. „Věděly jsme, že když se nám nepodaří první směny, tak že nám vyjdou další. Byly jsme po celou dobu v klidu,“ dodala Kučerková, která v utkání hrála na spojce.

Výrazně se pak prosadila Veronika Klimplová, když po jejím dalekém odpalu doběhly dvě její spoluhráčky a Češky už vedly 6:0. V šesté směně nadhazovačku Peckovou vystřídala Martina Bláhová. Soupeřky ji dostaly pod tlak, po plně obsazených metách se jim díky odpalu Eloise Triboletové podařilo jednou skórovat. Více už nedokázaly. Celkem si Češky připsaly 11 úspěšných odpalů, jejich soupeřky pouze 3.

Pecková: Jsem připravena hrát každý zápas

Skvělý výkon podala Veronika Pecková. Jedna z nejlepších evropských nadhazovaček se na ME v Ostravě tolik nedostávala do hry, aby neodkryla své největší zbraně před kvalifikací. „Teď jsem určitě připravená hrát klidně jeden zápas denně, pro mě je to standardní,“ doplnila Pecková, která odházela proti Francii pět směn a povolila jediný úspěšný odpal. „Ze začátku jsem měla pocit, že nemám takové množství energie. To se ale v průběhu zápasu zlepšilo, cítila jsem se lépe. Výhra je parádní.“

Zítra na české softbalistky čekají Italky, které ovládly evropský šampionát v Ostravě. Utkání začne opět od 16:00. „Rozhodně nás čeká těžší soupeř. Mají rychlejší nadhazovačky s lepší kontrolou. Každá italská pálkařka může navíc odpálit. Musíme se soustředit na detaily, které budou rozhodovat,“ prohlásila Kučerková.

V nizozemském Utrechtu rovněž panuje horké letní počasí, české hráčky tak mají naordinované chlazení. „Po zápase nás čeká ledová koupel. Jinak jsme na hotelu. Tím, že máme jeden zápas denně, tak se to dá zvládat,“ dodala Kučerková.