V příštím roce se v Japonsku vrátí softbal do olympijského programu, naopak v Paříži v roce 2024 bude chybět. A tak se softbalistky upínají k Los Angeles 2028, kde jsou pálkovací sporty velmi oblíbené. „Další nastavení cílů a plánů bude teprve probíhat. Už teď je ale jasné, co bude potřeba. Pro příště platí, že si musíme vybudovat kulturu šampionů, abychom vstoupili do turnaje s tím, že ho chceme vyhrát a věřili tomu. A hlavně dlouhodobě porážet elitní evropské týmy,“ uvedl reprezentační trenér Vojtěch Albrecht.

Jednou z klíčových oblastí bude útok. Češky sice potrápily Itálii, Velkou Británii či Nizozemsko, porazit je však nedokázaly. A přitom mnoho nescházelo – jeden či dva úspěšné odpaly. V kvalifikaci softbalistky podlehly Itálii 0:2 a Velké Británii 2:4. „Kdybychom prohráli o bod a dali přitom pět šest bodů, tak se můžeme ptát, zda potřebujeme lepší obranu. Takhle je to jasné – potřebujeme lepší útok, hlavně útočit i v těch náročných zápasech,“ zdůraznil Albrecht.

V pěti kvalifikačních duelech české softbalistky předvedly 29 úspěšných odpalů, první tři nejlepší týmy jich nasázely přes čtyřicet. „Ano, trápily jsme se na pálce, neposouvaly jsme běžkyně domů. My nejsme tým, který nadhazovačky přepálí a nahází hromadu úspěšných odpalů. My musíme generovat body postupně, což se nám třeba proti Británii povedlo. Bohužel soupeřky dotlačily čtyři,“ zmínila Kučerková.

Moderní přístupy se využijí při další kvalifikaci

Přitom realizační tým a asociace provedly maximum při přípravě, která trvala minimálně dva roky. Vlastní silou dovyvinuly software, který na základě statistik analyzoval schopnosti soupeřek. Hráčky cvičily pod dohledem expertů zrak. Na hotelu v Nizozemsku se promítaly nadhozy největších hvězd. „Jsem velmi pyšná na to, co jsme předvedly. Co bude dál? Zatím jsem se snažila na to nemyslet. Stále jsem v procesu,“ uvedla nejlepší česká nadhazovačka Veronika Pecková, která se v Utrechtu trápila.

„Je to tak, ale bojovala jsem s tím. Nezvládly jsme to, co jsme chtěly. Není však konec světa. Další zápasy budou, je potřeba si najít další motivaci,“ dodala Pecková. Letos čekají na softbalistky ještě další reprezentační akce, klubové poháry a domácí soutěže. V příštím roce se uskuteční evropský šampionát, který bude zároveň kvalifikací na mistrovství světa.