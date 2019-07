Českým softbalistkám se na mistrovství Evropy v Ostravě a Frýdku-Místku nevydařil vstup ve skupině Top 6. V úvodním duelu prohrály s Itálií 0:10 po šesté směně. Soupeřky zvládly zápas skvěle, když odpálily čtyři homeruny. Naopak domácí hráčky se v útoku skoro vůbec neprosazovaly, připsaly si pouze dva úspěšné odpaly. Od 18:30 vyzve český tým Francii.

Čtvrtý softbalový den | Foto: Česká softbalová asociace

Skóre utkání bylo dlouhou dobu vyrovnané, od čtvrté směny se však Italkám začalo výrazně dařit. První homerun odpálila Erika Piancastelliová a po dalším úspěšném odpalu šly Italky do vedení 3:0. „Byl to asi zlomový moment toho zápasu. Ony pak agresivně švihaly a šly po homerunech. Není to náhoda, Italky jdou do toho po hlavě a hodně z nich hrálo v USA,“ prohlásila nadhazovačka Martina Bláhová.