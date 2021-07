V noci ze soboty na neděli se Češi v semifinále kvalifikačního turnaje utkají ve Victorii s domácí Kanadou. Stejně jako v páteční bitvě s Uruguayí (80:79) půjde o zápas o všechno – na olympijské hry v Tokiu postoupí jen vítěz celého turnaje.

„Musíme do toho jít na sto procent,“ burcuje pivot Ondřej Balvín, jedna z nejvýraznějších českých postav při těsné (a veledůležité) výhře nad soupeřem z Jižní Ameriky.

„Po prohře s Tureckem jsme věděli, že jestli chceme zabojovat o olympiádu, musíme předvést lepší výkon. Věřím, že i proti Kanadě to bude zase o něco lepší. Už zase máme tu svou hru a jdeme pomaličku nahoru,“ věří 217 centimetrů vysoká věž.

Spolupráce s dalším čahounem Veselým

Balvín svou výšku proti Uruguayi prodal dokonale. Zaznamenal 12 bodů a 11 doskoků a připsal si tak ceněný double double. Podobný kousek v úvodním mači předvedl i jeho jen o čtyři centimetry nižší kolega Jan Veselý. Znamená to, že pod koši má trenér Ronen Ginzburg k dispozici sílu, kterou nelze přehlédnout.

Zdroj: Youtube

Navíc se ukázalo, že Balvín s Veselým můžou úspěšně nastupovat společně. „Tím, že máme odmala naučené zvyky jako třeba spacing, tak si s Honzou dokážeme vyhovět. Je to jednodušší na obranném i útočném doskoku, kde si pomáháme,“ popsal Balvín.

Nejužitečnější český hráč ve vítězném zápase samozřejmě nemohl nevidět, že se leccos nepovedlo. Vždyť národní tým vedl až o šestnáct bodů, ale nakonec se o výhru strachoval doslova do poslední sekundy. Kdyby poslední střela soupeře zapadla do koše, Češi by skončili.

Kouzlo nevyzpytatelných turnajů

„Konec byl z naší strany bohužel trochu divoký,“ uznal Balvín. „Důležité ale jen, že jsme to zvládli. Musíme si pamatovat to, že 35 minut se nám dařilo hrát tak, jak jsme chtěli. Tyhle turnaje jsou nevyzpytatelné, je to o jednom zápase. Může se stát všechno, můžete mít dobré i špatné momenty,“ dodal osmadvacetiletý pivot.

Kanada bude v sobotu samozřejmě favoritem, kádr má prošpikovaný hráči z NBA. Podobné „nemožné“ výzvy si ale čeští basketbalisté dobře pamatují z předloňského mistrovství světa, kde vybojovali historické šesté místo. Právě díky tomu dnes stále hrají o Tokio.

„Když jdeme do zápasu, nemůžeme přemýšlet, proti komu a jestli se máme motivovat víc nebo míň,“ uzavřel Balvín, podle kterého Lvi nechají na palubovce všechno. Vyjde to?