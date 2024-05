České volejbalistky ve zlaté Evropské lize zdolaly Ukrajinu. Utkání neporažených celků v polském Tarnově vyhrály 3:0 po setech 25:20, 25:19 a 25:22 a vedou tabulku. Za pět zápasů nasbíraly plný počet patnácti bodů a přeskočily Belgii, která má zatím dvanáct bodů ze čtyř duelů. S Belgičankami se české volejbalistky utkají v sobotu na závěr základní části.

Trenér Jannis Athanasopulos poslal na palubovku osvědčenu sestavu, jen na liberu nastoupila Daniela Digrinová místo Veroniky Dostálové. Ukrajinské volejbalistky, které domácí turnaj kvůli válce ve své vlasti pořádaly v Polsku, v úvodu odskočily do čtyřbodového vedení. Pak se ale díky kvalitnímu servisu a dobré obraně začaly prosazovat Češky a první set vyhrály o pět bodů.

Ve druhé sadě české volejbalistky naprosto dominovaly. Ukrajinky se v obraně trápily a pod tlakem kupily chyby. Třetí sada byla nejvyrovnanější, protože měl český tým několik slabších chvil na příjmu. Koncovka ale patřila Česku, kterému pomohl příchod Kláry Faltínové na servis. Zápas ukončil dvanáctý český blok v dnešním utkání. Právě na tuto činnost trenér Athanasopulos v přípravě klade velký důraz.

Koncentrovaný výkon

"Musím říct, že blok teď hodně trénujeme i na trénincích. Věnujeme se tomu dost, jsem ráda, že to přineslo ovoce," řekla blokařka Ela Koulisani, která blokem bodovala čtyřikrát.

Celkem stejně jako smečařka Helena Havelková nasbírala dvanáct bodů. Nejproduktivnější hráčkou českého týmu byla s osmnácti body univerzálka Gabriela Orvošová. Trenér Jannis Athanasopulos ocenil týmový výkon svých svěřenkyň.

"Dnes jsme byli velmi koncentrovaní a udrželi jsme klid v opravdu těžkých momentech, především v úvodu prvního setu, kdy jsme prohrávali snad o pět bodů. Snažili jsme se zlepšit příjem, kombinovali v útoku s blokařkami, které obě odvedly perfektní výkon. Celkově bych chtěl říct, že všechny hráčky hrály dobře a jsem velmi spokojený s jejich výkonem. Ukrajina je tým, od kterého nás rankingově dělí jen jedna pozice, proto je pro nás vítězství 3:0 velmi důležité," řekl.

České volejbalistky minimálně do soboty povedou celkovou tabulku, do níž se v této sezoně nově sčítají výsledky všech týmů zlaté Evropské ligy. Účast na finálovém turnaji měly Češky jistou dopředu, protože Final Four se uskuteční 15. a 16. června v Ostravě.