České volejbalistky ve třetím utkání na mistrovství Evropy podlehly v Düsseldorfu favorizovanému Turecku 1:3 a připsaly si druhou porážku. Svěřenkyně trenéra Jannise Athanasopulose sice dokázaly jako první na turnaji sebrat obhájkyním bronzu set, ale zápas prohrály 23:25, 20:25, 25:20 a 17:25. Gabriela Orvošová byla s 13 body nejproduktivnější českou hráčkou, v tureckém týmu vyčnívala autorka 24 bodů Ebrar Karakurtová.

Trenér českých volejbalistek Jannis Athanasopulos | Foto: CEV

Dalším soupeřem českého týmu ve skupině C bude v úterý domácí Německo a ve čtvrtek završí základní část proti Švédsku. Na kontě mají Češky po nečekaně hladké páteční porážce s Ázerbájdžánem nedělní výhru 3:0 nad Řeckem. Do osmifinále postoupí čtyři celky.

„Turecko je výborný tým a aktuálně hraje ten nejlepší volejbal. Proto jsem velmi pyšný na náš výkon. Už jsem ale hráčkám řekl, aby nemyslely na dnešek a soustředily se na to, že zítra je před námi opravdu důležitý zápas. Musíme se naučit kontrolovat naše emoce, dnešek je za námi a Německo čeká a pro nás je zítřejší utkání důležitější než to dnešní,“ uvedl v kouč Athanasopulos.

Úvod duelu byl vyrovnaný, ale druhá polovina prvního setu se odehrála jako na houpačce. Soupeř nejprve čtyřmi body za sebou získal vedení 19:13, ale po ztrátě a příchodu kapitánky Michaely Mlejnkové na podání se českému týmu povedlo otočit skóre na 21:19. Po smeči Ely Koulisiani to bylo ještě 23:21, přesto si setbol vypracovaly Turkyně a Asli Kalacová jej esem proměnila.

„Prvního setu je mi trochu líto, ale jsem spokojený se vším, co holky na kurtu předváděly. Hráli jsme jako tým a od začátku až do konce jsme bojovali,“ konstatoval řecký trenér českého výběru.

Druhá sada měla z části podobný průběh, ale tentokrát český tým na trhák favorita do vedení 17:12 nezareagoval. V závěru sice Češky odvrátily tři setboly, ale k obratu měly daleko.

Naděje na obrat netrvala dlouho

Do třetí sady vstoupil český tým třemi body při podání Koulisiani a po smeči Heleny Havelkové z toho byl i do té doby nejvyšší dílčí náskok v zápase (6:2). Soupeř se sice vzápětí dotáhl a po 27. výměně šel i poprvé do vedení, ale pak Athanasopulosovy hráčky i díky několika skvělým zákrokům v obraně kontrovaly a od stavu 16:18 získaly šest bodů za sebou. Scénář z první sady se tentokrát neopakoval a k zisku setu stačil bojujícím Češkám jediný setbol.

„Set jsem získaly naší bojovností. Soupeřky znejistěly, my jsme je potrápily na servisu, dobře jsme bránily a díky tomu byl set náš,“ pochvalovala si Mlejnková.

Naděje na celkový obrat ale netrvala dlouho. Turkyně pod vedením smečařky Karakurtové hned zkraje čtvrté sady získaly pětibodový náskok (6:1) a český tým už se dokázal přiblížit maximálně na čtyři body. V závěru odvrátil dva mečboly, soupeř jich měl ale k dispozici devět.

„Turecký tým je nejlepší na světě, takže jsme je chtěly potrápit, a myslím, že se nám to podařilo. Jsem ráda, že jsme vyhrály ten jeden set, který jsme si zasloužily, protože jsme bojovaly a hrály opravdu dobře. Zápas s Řeckem nám pomohl, abychom se vrátily (po porážce s Ázerbájdžánem) k naší hře, a ukázaly, že to umíme hrát, že můžeme potrápit i ty nejlepší týmy světa,“ řekla Mlejnková.

Turecko - Česko 3:1 (23, 20, -20, 17)



Rozhodčí: Szabó (Maď.), Cesare (It.). Čas: 112 min. Diváci: 1570.



Sestava a body Česka: Havelková 9, Koulisiani 8, Orvošová 13, Mlejnková 11, Jehlářová 9, Valková 3, libero Digrinová/Dostálová - Pelikánová, Brancuská 3, Hodanová 1, Jedličková, Pavlová, Bukovská 4. Trenér: Athanasopulos.



Nejvíce bodů Turecka: Karakurtová 24, Cebeciogluová 14, Aydinová 12.