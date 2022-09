Tým kouče Ronena Ginzburga šel do play off ze čtvrté pozice a nepřekvapil vítěze skupiny C, který je na turnaji dál jako jediný bez porážky. Řeky dotáhla k vítězství hvězda NBA Janis Adetokunbo, který zaznamenal double double díky 27 bodům a 10 doskokům a přidal i pět asistencí. V úterý se utkají s domácím Německem.