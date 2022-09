Zatímco český lev nejdříve padl s Polskem o patnáct bodů a pak Nizozemsko porazil o osm bodů, finský basketbalisti při své první výhře na evropském šampionátu prvního soupeře zdemolovali o třicet. Každý zápas je ale jiný, o čemž už se čeští basketbalisté v posledních čtyřech letech názorně přesvědčili.

Basketbalisté bez Satoranského zdolali Nizozemsko. Výhru řídil Veselý

Třeba utkání s Nizozemci. Zápas s „Tulipány“ byl pro české obry předehrou k play-off. Utkání mělo všechny znaky vyřazovacích bojů, včetně dramatického vyvrcholení.

„Je asi lepší vyhrát o osm než o třicet. Zvládnutá koncovka vždy posílí sebevědomí. V prvním poločase jsme hráli dobře, ve druhém jsme ztratili tempo a museli si výhru ubojovat. Takovéto zápasy jsou ale potřeba. Mohl by to být pro nás impuls, abychom si dokázali, že i když nehrajeme dobře a naše výkony nejsou stoprocentní, tak to zvládneme,“ míní český kapitán Vojtěch Hruban.

Strašák jménem Markkanen

Nyní se už ovšem český tým soustředí na nadcházející zápas s Finskem. Ten bude pro Ginzburgovy svěřence daleko těžším oříškem.

„Finsko disponuje výbornými střelci a hlavně mají Lauri Markkanena. Musíme se připravit na jejich "inside outside game". Hra dovnitř - ven je totiž velice nebezpečná. Musíme přibrzdit Markkanena a zároveň nedat jejich střelcům dost prostoru na to, aby mohli rozhodnout zápas zvenku. Finsko je dost podobný tým tomu našemu. Má několik svých hvězd, které hrají opravdu dobře. Respektujeme ho jako silného soupeře. Víme, že se nebude jednat o jednoduchý zápas, my ho ale chceme vyhrát,“ burcuje Hruban.

Finsko má sice výborné trojkové střelce, ale kam se hrabou na Martina Peterku. Ten na šampionátu šestnáctkrát napřáhl za obloukem a dvanáct jeho trojkových střel prosvištělo košem. Není divu, že už v průběhu šampionátu mění dres. Děje se tak v rámci Bundesligy, když přestupuje z Braunschweigu do Würzburgu. Přibyli mu tak další fanoušci. Ti dostali na sociálních sítích klubu za úkol sledovat svého nového ostrostřelce proti Finsku.

„O trojkové palbě Martina Peterky, radši nechci mluvit, abych to nezakřikl. Střelba zvenku je prostě jeho síla, ovšem on se dobře stavěl i do obrany. Hlavně v závěru pro nás získal několik důležitých míčů. Získal nové klubové angažmá, což mu přeju. Za takového hráče by byl rád každý tým,” poznamenal český kouč Ronen Ginzburg.

Vývoj ve skupině připomíná pro Lvy olympijskou kvalifikaci. Na úvod prohráli s Tureckem, pak udolali Uruguay a už je nikdo nezastavil. Jako první odnesla český lauf Kanada.

„Nechtěl bych srovnávat Finsko s Kanadou. EuroBasket je úplně jiný typ turnaje. Olympijská kvalifikace byla prakticky o jednom zápase, kde se nám všichni i všechno sešlo. Záleželo na aktuální, jednodenní, dvoudenní formě. Tady jsou všechny týmy více připravené. Nicméně průběh je podobný,“ přitakává Hruban.

Hruban: Věřím, že jsme nervozitu setřepali

Čeští reprezentanti se na domácím EuroBasketu ocitli v nové situaci. Po jejich taženích světem od nich všichni očekávají úspěch.

„Je to daleko těžší hrát před domácím publikem. Proti Polsku nám zodpovědnost strašně svazovala nohy. Tlak byl obrovský a přestože jsme zkušení hráči, nebyli jsme na to zvyklí. První zápas nás to trochu semlelo. Naši fanoušci jsou skvělí. Zároveň jak jich chodí tolik, nás to dostává pod velký tlak. Náš projev je hrozně nervózní. Věřím, že jsme tu nervozitu setřepali a bude to jen lepší. Už jsme se dokázali srovnat s halou i s těmi očekáváními,“ říká Vojtěch Hruban, který ale s úsměvem dodává:

„Těším se, až se na naše odehrané zápasy podívám ze záznamu bez nervů, protože to asi bude hezčí zážitek.

O Nizozemsko nebyl mezi českými fanoušky zájem. Fronty se tentokrát netvořily

Na Prahu se valí další lavina ze Skandinávie. Zatímco v roce 1648 přijeli Švédové s válečnými záměry, Finové v roce 2022 přijíždějí s mírovými úmysly. Dobýt zemi v srdci Evropy ale chtějí také.

Ano, dnes čeká Českou republiku s Finskem tuplovaný boj. V hlavním městě už do začátku evropského šampionátu pobývá na pět tisíc fanoušků. A jestliže jejich miláčci mají na svém kontě jedinou výhru, tak oni jsou lídrem české skupiny. Tolik jich nedorazilo do O2 areny ani na mistrovství světa v hokeji v roce 2015.