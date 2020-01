Čeští hráči se nechtějí loučit s nulou na bodovém kontě. Navíc nastoupí proti Německu, zemi, kde většina z českých reprezentantů na klubové úrovni působí. A to jistě dodá zápasu náboj. „Vybavuju si, že před dvěma lety v Chorvatsku byla porážka s Německem pro kluky snad nejbolestivější ze všech,“ připomněl jeden z trenérů národního týmu Daniel Kubeš prohru 19:22, při níž Češi v půli vedli.

I proto nemá teď Kubeš, který sám trénuje Emsdetten ve druhé bundeslize, obavu, že by zápasu chyběl potřebný náboj. „V německém národním týmu je hodně hráčů z těch nejlepších klubů. Jsou to v Německu hvězdy. Pro člověka je vždycky motivace měřit se s nejlepšími a nejslavnějšími,“ vyhlíží Kubeš dnešní duel s favoritem.

Německo je ve světové házené pojem, i když od triumfu na Euru 2016 v Polsku na medaili z vrcholné akce marně čeká. Blízko bylo loni na domácím mistrovství světa, ale nezvládlo poslední dva zápasy, a skončilo čtvrté.

Mimochodem v přípravě na šampionát si tehdy pozvalo Čechy. I to dokazuje vzájemný respekt, v Hannoveru vyhráli Němci 32:24.

Nejlepší soutěž na světě

Bundesliga je právem považována za nejlepší klubovou soutěže na světě, hrají v ní ti nejlepší hráči planety. Ale Češi povětšinou působí v nižších soutěžích. Jen tři ze současného reprezentačního kádru hrají první bundesligu (Horák, Mrkva, Babák), Leoš Petrovský je zraněný a zkušený Pavel Mičkal se do nominace nevešel. A mladý Tomáš Piroch odehrál za Melsungen jen pár minut, v závěru roku šel hostovat do Švýcarska.

Další reprezentanti hrají druhou bundesligu, křídelník Jakub Hrstka v Desavě dokonce až třetí.

O tom, jak složité je prosadit se v Německu, by mohl vyprávět třeba Roman Bečvář. Stabilní člen národního týmu hrál bundesligu pouze jednu sezonu v Lipsku. Pak odešel do druholigového TuS Nettelstedt-Lübbecke, hrál i v Rostocku a Drážďanech. A nejen on teď bude chtít na palubovce vídeňské Stadthalle na Němce vyzrát.

Čeští házenkáři mají ideální příležitost říct si o lepší angažmá. Zápas Česka s Německem začíná ve 20.30, přenos vysílá stanice Sport 2.