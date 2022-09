„Finsko si zasloužilo vyhrát, hrálo dobře, a nejen dnes. Využívá unikátní styl téměř bez dlouhých hráčů a způsobuje tím problémy svým soupeřům. My jsme nezačali dobře, pořád jsme je naháněli, a když jsme se přiblížili, tak oni dali klíčové střely. To je ale život. Věřím, že příště už vyhrajeme a postoupíme do Berlína, tedy pokud Izrael nevyhraje nad Srbskem,“ řekl český trenér Ronen Ginzburg.

Praha ve finském obležení. Souboj lvů se odehraje na palubovce i v hledišti

Satoranský, který dva týdny po zranění kotníku na pravé noze nastoupil v pátek v úvodním utkání s Polskem, ale v sobotu proti Srbsku i v pondělí proti Nizozemsku zůstal jen na lavičce, strávil na hřišti téměř 26 minut. Více odehrál ze spoluhráčů jen Hruban. Satoranský zaznamenal první dva body na turnaji a k tomu deset asistencí a čtyři doskoky.

„Myslím, že se už cítil lépe. Uvidíme, jak na tom bude po utkání. Z mého pohledu můžeme z tohoto zápasu jen těžit, pokud jde o jeho zapojení. Myslím, že příště bude ještě připravenější,“ řekl Ginzburg.

Češi sice na úvodní dvě úspěšně šestky Markkanena odpověděli trojkou Tomáše Kyzlinka, ale za tři a půl minuty už se trefil jen kapitán Hruban, zatímco Finové unikli až do náskoku 14:5. Potom se domácí nastartovali spoluprací Satoranského s Janem Veselým a trojku přidal Jaromír Bohačík.

Finové na přelomu první a druhé čtvrtiny unikli šňůrou 11:0 už na šestnáctibodový rozdíl. Střelecky je táhli především Markkanen se Sasuem Salinem. Snížili Hruban a smečí Veselý, ale hosté dokázali reagovat. Stejně tak na trojky Davida Jelínka a Hrubana a Salin je poslal do náskoku 43:28.

Český střelecký výpadek

O 15 bodů vedl soupeř ještě jednou, ale Ginzburgův tým převedl dvanáctibodovou šňůru a střelecky stejně jako s Nizozemskem zářil autor 15 bodů Veselý. Trojka Salina, který stihl za poločas 18 bodů, dala do pauzy Finům náskok 51:45.

V třetí čtvrtině se za téměř šest minut trefil z české strany pouze Hruban, a přestože Finové také za dlouhou dobu skórovali jen dvakrát, tak potom šňůrou 7:0 unikli do vedení 61:47. Český střelecký výpadek přerušil v čase 26:46 trojkou Bohačík. O chvíli později ale po přesné mušce Henriho Kantonena vedli Finové už od 18 bodů.

Zdroj: Deník / Zdeněk Zamastil

Na přelomu třetí a poslední čtvrtiny nervózního zápasu plného soubojů a emocí Češi díky Patriku Audovi, trojce Hrubana a koši Bohačíka snížili na 64:72. V 35. minutě Bohačík trojkou stáhl ztrátu dokonce na sedm bodů a znovu ještě Hruban. Finové se ale z dálky trefovali, dalšími třemi trojkami si vylepšili bilanci na celkem 15 tříbodových košů a výhru si pohlídali.

Hruban po těsné výhře: Zasekli jsme se, vrátili jsme se ale ve správnou chvíli

„Hráli jsme proti dobrému týmu, který je od mládeže dlouho spolu. A hraje ve stále stejném systému. My znali silné stránky Finů, což je rychlý přechod do útoku a útočný doskok, ale v první fázi utkání jsme to nezastavili. Až pak se to zlepšilo, ale náš hlavní problém byl opět v obraně. Pokud bychom dokázali víckrát soupeře stopnout, mohli bychom víc vyrážet i do protiútoků. Obrana je základ všeho,“ podotkl izraelský kouč, který před dvěma roky získal i české občanství.

Klíčový zápas s Izraelem

Teď jej čeká souboj s Izraelem. „Bude to klíčový zápas a bude to proti mé zemi. Teď ale žiju tady a miluju Česko, takže tam bude o něco víc emocí. Jistě, narodil jsem se v Izraeli, ale nakonec jde především o basket a my musíme vyhrát. Jistě tam bude trochu víc emocí, ale jakmile začne zápas, už tohle musí stranou,“ dodal Ginzburg.