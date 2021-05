Staršího dvojnásobného olympionika Viktora (třída Laser) zastavil v dubnu před kvalifikací ve Vilamouře pozitivní test na koronavirus. Ondřej Teplý skončil minulý týden na mistrovství světa třídy Finn v Portu devatenáctý. A to na premiérovou olympijskou účast nestačilo.

Že vám tato jména moc neříkají? Pravda, výsledky a články o jachtingu se do sportovních rubrik moc často nedostávají. V těchto dnech se spíš přetřásá případ Davida Křížka.

Generační problém

Mnohonásobný český mistr slavil úspěchy na mezinárodní scéně, byl trenérem reprezentace, Lenku Šmídovou dokonce dovedl ve třídě Evropa ke stříbru na OH 2004 v Aténách. Jenže nyní ho čeká značně nesportovní role má jít do vězení. Důvod? Byl odsouzený za tunelování Metropolitního spořitelního družstva.

A tak pojďme raději zpět k vodě. „Český jachting částečně sužuje generační problém,“ říká PR manažerka Českého svazu jachtingu Eva Skořepová. Do hry vstupuje i sportovní politika, z níž těží závodníci z méně tradičních zemí. „Nominace na hry je složitá a zároveň poněkud nespravedlivá záležitost,“ dodává.

To se projevilo i v případě Ondřeje Teplého. Měl poslední šanci, statečně bojoval, ale… „Kvalifikace do Tokia visela hodně vysoko, v podstatě to znamenalo, že bych mistrovství světa musel vyhrát, takže ani nemůžu být zklamaný,“ prohlásil.

Mužům uškodilo genderové vyrovnání

To takovému Leo Davisovi stačilo mnohem méně a olympiádu Jihoafrické republice vyjel. Přitom skončil hluboko v poli poražených, ale z afrického kontinentu startoval jediný. Naproti tomu za olympijskými branami zůstalo několik Evropanů. Nepomohlo jim, že skončili v první dvacítce.

„Problém tkví v tom, že počet jachtařů pro olympijské hry byl celkově omezen,“ připomněl Karel Lavický, který se do Tokia kvalifikoval už v roce 2019.

Další snížení šance probojovat se do Tokia způsobilo genderové vyrovnání. „Muži doplatili na nárůst počtu žen. Teď jsou čísla obou pohlaví srovnaná, ale žádná z našich žen, i když místa přibyla, se na ně nedokázala posunout,“ zmínila bývalá úspěšná jachtařka Veronika Kozelská-Fenclová. „Kluci to celé bohužel odnesli. Jezdí jich víc a v těžší konkurenci než holky,“ míní.

Přesto Ondřej Teplý „nehází flintu do žita“ a vážně přemýšlí o další olympiádě, která se má konat v Paříži už za tři roky. „Bude mi devětadvacet, a to je pro jachtaře ideální věk. Určitě teď nechci končit, rád bych zúročil všechny zkušenosti a dovednosti. Cítím, že jsem jachtařsky vyspěl a mám na to závodit s nejlepšími na světě,“ dodal s nadějí.