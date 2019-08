Ode dneška bude Bohemia restaurant sloužit jako oficiální místo setkávání pro „tifosi“ celku lvů. A možná na české pivo zabrousí i někteří místní. Když tým musel nepředpokládaně cestovat zpět na hotel metrem, při výstupu z eskalátoru jej oslovil místní fanoušek. „Vy hrajete s USA, že? Vyhrajte, vyhrajte!“ vznesl své přání, než se ztratil v dusném metropolním reji.

A křídelník Jaromír Bohačík po hodinové návštěvě „Českého domu“, kde hlavní hvězda týmu Tomáš Satoranský podstoupil další sadu ze seriálu rozhovorů do českých i čínských kamer, neskrýval překvapení.

„Hlavně z toho, kolik tady bylo lidí. Byl to výborný nápad a celkově paráda. Všichni si to tady užívali, zatím je dobrá nálada a doufejme, že to bude trvat po celý turnaj. Bylo strašně dobře, že jsme tu mohli být. Teď to bylo v přípravě pořád hotel - hala - hotel, takže je fajn, že jsme se mohli vidět i s našimi blízkými a dalšími fanoušky.“

Už den před prvním zápasem ve skupině se zdá, že příznivců lvů i díky podpoře České basketbalové federace dorazilo hodně. „Slyšel jsem, že by mělo přijet kolem tisíce lidí. Pokud to tak bude, je to něco „šíleného“! Jsem fakt překvapený. Někteří přijeli na poslední chvíli a říkali, že po cestě ještě nespali, ale i tak sem dorazili. Je to pěkná motivace vědět, kolik lidí teď český basketbal sleduje,“ vykládal Bohačík na ulici před vchodem do restaurace.



Letošní novomanžel má v Šanghaji z užšího rodinného kruhu jen svou ženu. Další blízcí si prý šampionát vychutnají doma. A kdo z týmu vlastně bude disponovat nejdelším zástupem „Hujerových“? „To přesně nevím, ale můj osobní tip je Martin Kříž, protože on je takový manažerský a přátelský typ,“ směje se křídelník.

Autobus doplatil na hustou dopravu



Ten si stejně jako celý tým nemohl dát během krátkého pobytu v resturaci ani jednu orosenou plzeň, neboť bylo těsně před večerním tréninkem. „Hned první den ve městě jsme tu ale byli na výborném jídle, kdy nás to nadchlo. Já měl na doporučení majitele svíčkovou, a i když takovým jídlům běžně neholduju a dlouho jsem nic takového nejedl, tak byla výborná.“



Reprezentačního forwarda mimo jiné překvapila i myšlenka „Českého domu“. „Myslel jsem, že se to dělá jen na olympiádách. Ale proč ne? Ten zájem lidí tu evidentně je. A dělá to tu výbornou atmosféru.“



Menší zádrhel nastal jen při návratu na hotel. Týmový autobus se zasekl v husté sobotní dopravě a hráči i s realizačním týmem museli cestovat metrem. „Nebyl to zase takový problém. Vzhledem k tomu, jak tady je hustá doprava, ježdění autobusem není úplně nejrychlejší prostředek. Problém byl jenom ten „timing“ vzhledem k tomu, že to bylo těsně před tréninkem. Být to ale americké hvězdy, strhl by se kolem nejspíš větší humbuk,“ glosoval nezvyklou situaci Jaromír Bohačík.