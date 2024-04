Dvoje „covidové“ olympijské hry - Peking a Tokio - se musely obejít bez zázemí a pohodlí Českého domu. V pařížském parku La Villette se v tomto ohledu všechno vrátí do starých kolejí. Fanoušci se v době konání her (26. července - 11. srpna) mohou těšit na setkání se sportovci, sledování přenosů i pohodovou atmosféru francouzského kabaretu, cizinci zase obdivovat českou kulturu a umění. Všichni pak budou moct ochutnat něco dobrého.

Český olympijský dům v Paříži | Video: se svolením Českého olympijského výboru

V rozhovoru pro Deník vypráví tradičním koloritu sportovního svátku Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Máme ohromnou radost, že se Český dům vrací. Minulé dvě olympiády nebylo jeho fungování možné. Byli jsme rádi, že se hry vůbec uskutečnily, ale nebyla tam správná atmosféra a radost jako vždycky,“ přiznal funkcionář.

V minulosti byly České domy v zahraničí vysoce hodnoceny. Bylo to pro vás určitým závazkem?

Jsme hrdí na to, jaké má Český dům renomé. Potvrdilo se to i tím, že organizační výbor olympijských her nás oslovil jako vůbec první zemi, jestli bychom chtěli být součástí parku La Villette, kde vzniká největší fanzóna. Český dům je součástí parku národů, kde se budou uprostřed léta nacházet domy dalších patnácti zemí.

100 dní do olympijské Paříže. Ruské sportovce odrazují striktní pravidla

Na co byste fanoušky do Paříže pozval?Od roku 1972, kdy se olympiáda uskutečnila v Mnichově, nebyla nikdy tak blízko od našich hranic. Věříme, že do francouzské metropole přijede co nejvíc českých fanoušků. Dá se tam vyrazit i bez lístků. Spousta závodů se uskuteční na pařížských silnicích. Vstupenky nebudou potřeba na maratony, chůzi, silniční cyklistiku nebo triatlon. Při tom doporučuji navštívit Český dům, kde se příznivci mohou setkat se závodníky a oslavit s nimi úspěchy. I když přijedou na poslední chvíli, bude to nejlepší místo, kde sledovat české sportovce.

Na co se mohou návštěvníci konkrétně těšit?

Francie je známá gastronomií a vínem. My se zase můžeme pochlubit výborným pivem. Vymysleli jsme koncept šestnácti minipivovarů z celé České republiky. Snažili jsme se je spravedlivě rozdělit do jednotlivých regionů, takže se v nadsázce může jednat o pivní Tour de République Tchèque. Chceme sedmnáct olympijských dní rozdělit tak, aby byly vždycky k dispozici čtyři pivovary. To může být zajímavé pro Čechy i zahraniční diváky. (usmívá se) A k pivu mohou fanoušci ochutnat například chleba upečený přímo v Českém domě.

Můžeme se spolehnout na střelce

České domy v minulosti obsahovaly i umělecké projekty. Co jste připravili protentokrát?

Tradičně se po vzoru barona Pierre de Coubertina snažíme propojovat sport a kulturu. Přímo v Českém domě budeme prezentovat české sklo, sochy a obrazy. K vidění bude i ukázka z výstavy Sport in Art, která se v době olympijských her koná v Českém centru v Paříži.

Máte pro návštěvníky připravené ještě nějaké překvapení?

V rámci určité výměny bude možné navštívit i jiné národní domy. Aktuálně se domlouváme na spolupráci se Slovinskem, které budou reprezentovat hvězdy silniční cyklistiky.

Prskavec: Olympiáda je jen párkrát za život, končit zatím nehodlám

Ještě probíhají kvalifikace a není známý počet českých sportovců, kteří budou v Paříži závodit. Ale tipněte si, kolik medailí by Češi mohli získat?Těžká otázka… Vybojovat medaile je rok od roku těžší. Když se však podíváme na česká želízka v ohni, tak adeptů na cenné kovy je docela dost. Myslím, že se můžeme spolehnout na střelce. Veřejnost je mimo olympiády příliš nesleduje, ale nevěřím, že by se z Paříže vraceli s prázdnou. Pak tu jsou medailisté z Tokia nebo mistři světa z loňské sezony. Navíc vždycky někdo překvapí. Myslím, že v Českém domě bude co slavit. (usmívá se)

Olympiáda se bude v Paříži konat už potřetí. Ta předcházející se uskutečnila přesně před sto lety. Pokusíte se na dávné československé předchůdce nějak navázat?

Tak třeba právě v počtu medailí. Tehdy jich československá výprava přivezla deset. Bylo mezi mini i první zlato v podání gymnasty Bedřich Šupčíka, který vyhrál soutěž ve šplhu po laně. Doufejme, že se našim předkům minimálně vyrovnáme.