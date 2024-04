Své představení má za sebou Český dům v Paříži. Ten má být podle Českého olympijského výboru nejlepším místem, kde zažít blížící se olympijské hry. Olympiáda se ve francouzské metropoli uskuteční od 26. července do 11. srpna.

Český olympijský dům v Paříži. | Video: se svolením Českého olympijského výboru

Český dům se nachází v parku La Villette a návštěvníkům nabídne nejen setkání se sportovci, ale také třeba sledování přenosů a mnoho dalšího programu, to všechno pak v prostřední francouzského kabaretu. Organizátoři však slibují i typicky český prvek a tím je tuzemské pivo.

Ke vstupu do Českého domu není zapotřebí mít vstupenku na některou ze sportovních událostí, které se v rámci olympády uskuteční.

„Jsme hrdí na to, jaké renomé má Český dům u nás i ve světě. Potvrzuje to i fakt, že organizační výbor ve Francii nás oslovil jako vůbec první zemi, jestli bychom chtěli být součástí parku La Villette, kde vzniká největší fanouškovská zóna s dalšími národními domy,“ popisuje Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Krasobruslařská šampionka Nathalie Péchalat, šéfka francouzského domu Club France, do Česka vzkazuje: „Těší nás, že Český dům je součástí parku národů, kde bude víc olympijských výborů oslavovat sport. Velmi rádi vás tam brzy přivítáme.“

Český dům najdou fanoušci v zajímavých prostorách Cabaret Sauvage, který přiblíží atmosféru francouzského kabaretu a zároveň má i příjemné venkovní posezení. „Bude to nejlepší místo ve Francii, kde sledovat české sportovce v akci, když nemám lístky na soutěže,“ říká Jiří Kejval. „Zároveň park národů nabídne možnost navštívit domy a poznat kulturu další patnáctky zemí.“

Česká kultura mezinárodním hostům

Tradičně také Český dům ukáže mezinárodním hostům českou kulturu jako celek. „Český dům reprezentuje v zahraničí nejen sport, ale zemi jako celek. Chceme fanouškům z celého světa ukázat to nejlepší – například i české umění,“ doplňuje Blanka Konečná, šéfka Českého domu. Součástí domu bude také ukázka z výstavy Sport in Art, která se v době olympijských her koná v Českém centru v Paříži.

Vstupenky do Českého domu bude možné zakoupit od 1. května 2024 on-line. Do konce června budou za zvýhodněnou cenu 20,24 eur (zhruba 500 korun), od července pak za 24 eur. „Cena patří k nejnižším mezi všemi národními domy. Vstupenky zakoupené online zaručují vstup kdykoli během otevírací doby daný den, což bude mít velkou výhodu pro večerní časy, kdy očekáváme plno. Fanoušci mohou v Českém domě strávit tolik času, kolik budou chtít. Jakmile odejdou, uvolní tak místo dalším návštěvníkům. Na místě už budou dostupné pouze jednorázové vstupy, pokud nebude v tu chvíli naplněná kapacita,“ dodává Blanka Konečná. „Očekáváme obrovský zájem i zahraničních fanoušků. Ti čeští se proto mohou už nyní přednostně registrovat, aby se k nim všechny informace dostaly hned, jakmile se spustí prodej.“

Český dům se slavnostně otevře 26. července 2024 a v průběhu her sem fanoušci mohou zavítat od 12:00 do půlnoci. Všechny informace o registraci, vstupenkách a programu Českého domu budou vždy aktuální na webu olympijskytym.cz/ceskydum.