Jen tak na okraj – stal se prvním Čechem, který kdy na téhle úrovni získal titul. „Zní to úžasně,“ vzkázal 29letý český reprezentant ze Španělska, jenž vyhrál díky deseti ranám pod par.

„Už několikrát měl dobře našlápnuto a teď konečně uspěl,“ okomentoval to Jan Juhaniak, uznávaný trenér a bývalý profesionální hráč. S gratulací přispěchal také golfový nadšenec a majitel hokejových Pardubic Petr Dědek. „Obrovský úspěch a velká gratulace. Otevřela se nová etapa českého golfu,“ uvedl na svém Twitteru.

Lieser za triumf obdržel skleněnou trofej a hlavně prémii 32 tisíc eur (zhruba 850 tisíc korun). Avšak na to během svého snažení v Cádizu nemyslel. Základem úspěchu je hlava. „Je spousta golfistů, kteří by mohli být mezi elitou, ale nejsou. Protože nedokážou prodat své výkony z tréninku,“ podotkl Juhaniak.

Vzestup díky rodinnému zázemí

Řečeno jinak: musíte být pozitivně naladěni od začátku až do konce. A to Lieser zvládl. V emotivním rozhovoru liberecký rodák prozradil, že jeho poslední vzestup nastal díky rodinnému zázemí.

„Mám v životě tři okamžiky, které jsou pro mě zásadní. Narození dcery. Svatba. A tohle je na třetím místě,“ dodal.

Za pár dní by Lieser mohl svou stupnici hodnot předělat: útočí totiž na pozvánku mezi elitu, k největším profesionálům. V žebříčku Challenge Tour mu teď patří šesté místo. Pokud uspěje ve finálovém turnaji (= poskočí alespoň na pátou příčku), obdrží kartu do série PGA European Tour. „Mohl by to zvládnout,“ dodal Juhaniak.

Jasno bude 22. listopadu na Mallorce.