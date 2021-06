„Naším velkým cílem bylo dostat se na EuroBasket. Teď jsme tady a chceme ukázat, co v nás je. Máme za sebou pět týdnů tvrdé práce od hráček i celého realizačního týmu a teď už netrpělivě čekáme na úvodní rozskok a jsme připraveni zabojovat o každý míč. Pojďme do toho,“ vyzývá svůj tým trenér Štefan Svitek.

„Příprava byla hodně dlouhá, takže jsme moc rádi, že turnaj konečně začíná. Dáme do toho všechno a uvidíme, jak to dopadne. Naše skupina je dost silná, ale nevzdáváme sem, ukážeme, co umíme a uvidíme, na co to bude stačit. S Francií můžeme držet krok, ale asi ne celý zápas, protože mají dvanáct vyrovnaných hráček a drží opravdu vysoké tempo. Z trojice my, Rusko, Chorvatsko budou dva týmy chtít víc než ten třetí a ty půjdou dál,“ uvedla na oficiální tiskové konferenci před turnajem kapitánka Romana Hejdová.

Češky jsou v oficiálním preview od FIBA považovány za outsidery skupiny, zkušená kapitánka ale ví, že nebudou rozhodovat pouze herní dovednosti.

„Musíme hrát srdcem a bojovat s maximálním nasazením. Skupina je opravdu těžká, ale nemyslím si, že by rozhodlo jen to, jak budeme hrát. Dál půjde ten, kdo bude bojovat a na hřišti nechá všechno. Když to uděláme v každém zápase po celých 40 minut, tak se může stát cokoliv,“ myslí si Hejdová.

S pozicí outsiderů souvisí také několik absencí v čele s ústřední rozehrávačkou Lenkou Bartákovou, bez kterých dostane příležitost hned šest nováčků, které na velké akci se seniorským národním týmem ještě nehrály.

„Už před startem přípravy jsme věděli, že nám budou chybět některé hráčky a jakou budeme mít sestavu. Je to velká příležitost a šance pro další hráčky, mladé hráčky, pokud ji dokážou využít a pomoct týmu. Máme tu hned několik mladých hráček, které jsou na prvním evropském šampionátu a jsem na ně zvědavý. Příprava je jedna věc, ale EuroBasket je něco úplně jiného. Věřím, že holky nervozitu rychle setřesou a předvedou svůj nejlepší výkon,“ pokračuje Svitek.

S Ruskem se Češky naposledy střetly před více než osmi lety, před osmi lety v přátelském zápase podlehl český tým 59:64. Od té doby se celky prakticky kompletně obměnily.

„Už je to dlouho, co jsme hráli proti Ruskám, protože procházely generační obměnou. Musíme do utkání vstoupit soustředěně, bojovat a uvidíme, jak se to vyvine. Moc se navzájem neznáme, jen z videa od trenérů, ale na hřišti to může být úplně jiné. Věřím, že naše taktika bude fungovat,“ myslí si Hejdová.

Čtvrteční zápas s Ruskem začně ve 12 hodin (ČT Sport). V dalších dnech se Češky utkají s domácí Francií a Chorvatskem. Vítěz skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále, druhý s třetím týmem si zahrají osmifinále.