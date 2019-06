Češky zahájily zápas katastrofálně. Neuběhly ani tři minuty a polštář jedenácti bodů pro případ minitabulky tří týmů (ještě Švédsko), byl smazán. Celá první půle se proměnila ve střelecké trápení. V jednu chvíli snížily na pět bodů (24:29), jenže potom čtyři a půl minuty nedaly koš a do kabin odcházely v pozici vyřazených.

„Vůbec jsme nechytily začátek. Soupeř na nás vlétl a my ho nechaly rozjet. Ony všechno dávaly a my jsme nedůrazně bránily. To se projevilo v celém utkání. Černá Hora byla v laufu,“ pokrčila rameny zlomená pivotka Kamila Štěpánová.

Situace se nevylepšila ani ve třetí čtvrtině, naopak se české hráčky dostávaly do ještě větší šlamastyky. Navíc si Březinová odnesla do závěrečné čtvrtiny čtyři fauly.

V posledním dějství Lvice zpevnily obranu, za pět minut dovolily Černohorkám jenom čtyři body a stáhly ztrátu na šest. Jenže za minutu stály zase na hraně. Kritická chvíle nastala tři minuty před koncem, kdy se jim vyfaulovaly obě pivotky. Bez podkošových hráček bylo jejich snažení o poznání těžší a rozhodujícím se ukázal koš Černé hory necelých 20 vteřin před koncem, který poslal zápas do "nepovoleného" třináctibodového rozdílu.

Ve druhém poločase jsme se několikrát vrátily pod ten možný rozdíl, ale pak jsme zase vyrobily nějakou ptákovinu v obraně, nebo nedaly jasný šoupák. Bohužel to nestačilo,“ řekla se slzami v očích Štěpánová.

Závěrečná čtvrtina se proměnila ve velké matematické cvičení. Jednou byla v postupovém plusu Černá Hora, podruhé Česká republika.

„V závěru už to byla taková frustrace, že musíme dávat, jinak nepůjdeme dál. A pod takovým to tlakem, je to vždy těžké. Takovou situaci jsme neměly dopustit,“ podotýká pivotka.

„Je to obrovské zklamání, protože tento tým si zasloužil jít dál. Na druhou stranu za tento výkon jsme si výhru nezasloužily. Je to basket a můžeme si za to samy,“ poukazuje Kamila Štěpánová.

Česká republika – Černá Hora 57:70 (11:20, 24:39, 38:51).

Body: Hejdová 16, Kateřina Elhotová 11, Karolína Elhotová 9, Krakovičová 6, Březinová, Štěpánová a Vyoralová po 4, Bartáková 3 – Johnsonová 27, Jovanovičová a Mujovičová po 19, Vučetičová a Kovačevičová po 2, Pašičová 1. Rozhodčí: Forsberg (Dánsko), Sharapová (Bělorusko), Čemová (Rusko). Fauly: 19:16. Pět chyb: Štěpánová a Březinová (obě ČR). Trestné hody: 8/6 – 18/12. Trojky: 5:8. Doskoky: 31:44.