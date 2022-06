Devětadvacetiletý Procházka se k titulovému souboji dostal již po dvou letech od vstupu do UFC a stačily mu k tomu dvě výhry. O třináct let starší Teixeira oproti tomu působí v organizaci již od roku 2012.

"Je to ostřílený matador naší váhové kategorie. V UFC už je přes deset let, měl tam vzestupy, pády a teď v posledních dvou letech vysekal mladé talenty, kteří směřovali k boji o titul, a navíc sekl i šampiona Blachowicze, proti němuž neměl mít žádnou šanci. A v zápase ho absolutně přejel. Pro mě osobně je to výzva," řekl Procházka o soupeři.

Blízko titulovému zápasu byl nejlepší český MMA bojovník už loni v říjnu, kdy byl oficiálním náhradníkem právě pro souboj tehdejšího šampiona Poláka Jana Blachowicze a Teixeiry. Procházka byl nachystán v případě jakýchkoliv problémů nahradit některého z aktérů duelu. K tomu nakonec nedošlo.

Přestože je Teixeira držitelem mistrovského pásu a má mnohem více zkušeností než Procházka, podle sázkových kanceláří je favoritem český bojovník. "Jsem připravený ho sejmout v prvním kole. Jsem připravený do něj tlouct, bodat celých pět kol tak, abych ho udolal. Klidně v prvním, ve druhém, ve třetím nebo v pátém kole, je to jedno. Říkám to s respektem, ale musím mu jít fakt nekompromisně setnout hlavu, ať si tu korunu můžu vzít," vyhlásil Jiří "Denisa" Procházka.

V polovině května odletěl na závěrečné soustředění do Thajska. Z něj se pak přesunul rovnou do Singapuru, kde se galavečer americké organizace na místním Indoor Stadium uskuteční. "Byla to skvělá volba. V Thajsku jsme se připravovali v krásném prostředí nového gymu, byl tu super kolektiv a všichni byli vstřícní," pochvaloval si Procházka, jenž se předtím připravoval i v USA. "Na kempu ve Phoenixu jsem si zadal nějaké úkoly, co chci do zápasu zlepšit, a o tom byla hlavně závěrečná fáze přípravy," líčil bývalý šampion japonské organizace Rizin.

Procházka má na kontě 28 výher a tři porážky, neuspěl naposledy v prosinci 2015, kdy jej knokautoval Američan Muhammed Lawal. Od té doby dvanáctkrát vyhrál a vždy před limitem. Bilance Teixeiry je podobná, 33 výher a sedm porážek. Jedenadvacet zápasů se uskutečnilo pod hlavičkou UFC, titul získal Brazilec výhrou nad Blachowiczem.

Zdroj: Youtube

Procházka před vrcholem kariéry cítí napětí, ale zároveň je odhodlaný svůj životní zápas vyhrát. "Občas si v hlavě říkám: Ty jo, fakt jdeme o titul? Vybuzuje to ve mně až takové pocity výjimečnosti, ale vím, že každý zápas je výjimečný, do každého jsem vždycky šel odevzdat všechno a tohle je postoj, který si chci udržet i do života. Přistupovat ke každému dnu jako k titulovému. Chci prostě od sebe nejlepší výkony i na trénincích, byť je to občas těžké, když se táhnou, ale každý den je jako titulový."

Hlavní zápasy na galavečeru UFC 275 budou zahájeny v neděli ve 4:00 SELČ, titulový duel Teixeira - Procházka by měl přijít na řadu kolem šesté hodiny.