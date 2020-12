„Chtěli jsme skupinu vyhrát a postoupit, což se nám vzhledem k současným možnostem a kvalitě soupeřů mohlo podařit, pokud bychom podali výkon na hranici možností. K tomu i přes dílčí pozitivní momenty celkově nedošlo. Víme, na čem zapracovat,“ prohlásil Petr Koukal, předseda Českého badmintonového svazu.

Pro řadu hráčů šlo o první turnajovou akci po několika měsících. Do utkání proti Nizozemsku, které skončilo na posledním evropském šampionátu na třetím místě, vletěli sebevědomě. Ondřej Král s Terezou Švábíkovou dokázali natáhnout úvodní smíšenou čtyřhru proti 131. páru světa Ties Van Der Lecq a Debora Jille na tři sety. Nizozemci vyhráli i díky zlepšení v začátcích výměn. Statečně vzdoroval nizozemské jedničce také Jan Louda. Koncovky si ale Mark Caljouwa, který je na světovém žebříčku na 36. místě, pohlídal a vyhrál 2:0 na sety.

První bod si čeští badmintonisté připsali až díky výhře Tereze Švábíkové, která si poradila se sedmnáctiletou Nadiu Choukri. Česká hráčka si na kvalifikačním turnaji připsala čtyři výhry v šesti zápasech a z tohoto pohledu byla nejplatnějším členem týmu. „Hráli jsme třetí den po sobě a cítím na sobě únavu, navíc mě bolí rameno. Jsem proto ráda, že jsem Nadiu zvládla porazit, i když jsem nezvolila úplně správnou taktiku a nedokázala ji více rozběhat. Bylo to vybojované,“ prohlásila po zápase Švábíková.

Nizozemci poté skrečovali mužský debl a o všem rozhodovala ženská čtyřka. Sabina Milová s Tallulah Sharleen Van Coppenolle nakonec nestačily na favorizované Nizozemky Cheryl Seinen a Debora Jille. „Soupeřky náš pár výrazně převýšily v útoku, ale v mezihře se hrál poměrně vyrovnaný duel a potěšilo mě to,“ prohlásil Koukal, který koučoval ženské reprezentantky během utkání. „Rozložili jsme zápasovou zátěž na všech osm hráčů a hráček, a věřím, že zejména těm mladším turnaj ukázal, že mají správný směr. Je ještě na čem pracovat, aby se jednou staly stálými členy evropské špičky. Jiný cíl mít nemůžeme.”

Do Rakouska odjela kompletní česká špička, tedy Milan Ludík, Adam Mendrek, Jan Louda, Kateřina Tomalová, Švábíková… „Osobně nebo telefonicky jsme oslovili všechny hráče a hráčky širšího týmu ještě před nominací. Vzhledem k tréninkovým možnostem a termínu kvalifikace jsme zohlednili jejich vyjádření,” uvedl Koukal, devítinásobný domácí mistr a olympionik. „Když to porovnám s dobou, kdy jsem na podobných akcích reprezentoval, vidím velký rozdíl. Rozbory před zápasem, fyzioterapeut, dva trenéři, to jsme za mých hráčských let neměli. Ale Evropa jde dopředu, náš sport se profesionalizuje v celé řadě detailů a pokud chceme být konkurenceschopní, musíme tou cestou jít také.“