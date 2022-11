Mistrovství Evropy v baseballu na našem území se odehraje od 24. září do 1. října a hostit ho bude rovnou pět měst. Hrát se bude v Brně, Ostravě, Praze, Třebíči a Blansku. „Razíme koncept Česko hraje baseball, od začátku proto chceme mistrovství Evropy představit v celé republice,“ vysvětluje předseda České baseballové asociace Petr Ditrich.

Podle jeho slov mají Češi pro nadcházející šampionát tři cíle. Uspořádat dobré mistrovství, přilákat co nejvíce diváků a z turnaje si odvézt historickou medaili.

„Je to sen mnoha generací. Před 25 lety jsem byl v jedné z prvních a v roce 1996 jsme postoupili do A skupiny. Od té doby jsme byli několikrát pátí. Za posledních třicet let má jedenáct zemí medaili z mistrovství Evropy. Uděláme všechno pro to, abychom tenhle sen generací splnili,“ vyhlásil reprezentační kouč Chadim.

Jeho svěřenci se dozví složení skupin už v sobotu, do týdne od rozlosování by pak měly jít do prodeje vstupenky na šampionát.

„Přál bych si do skupiny Nizozemsko. Je pro tým dobré, když má možnost toho nejtěžšího testu. Nemám nikoho, koho bych si nepřál,“ vyjádřil se k nadcházejícímu losu reprezentant Petr Zýma.

Podobně to vidí i jeho spoluhráč Marek Chlup. „Přál bych si kvalitnější soupeře jako Itálii, Německo, Nizozemsko a Francii. Máme vlastnost přizpůsobovat se soupeři, proto by nám to mohlo vyhovovat,“ nechal se slyšet.

Zdroj: Filip Ardon

Baseballovou reprezentaci ale čeká před domácím mistrovstvím ještě jedna velká zkouška. Tým se totiž probojoval na prestižní turnaj World Baseball Classic, který se bude hrát už v březnu v Tokiu.

„Jak jsem se bavil se spoluhráči, všichni říkali to samé. Dodá to do přípravy náboj a motivaci, speciálně v zimním období, kdy se toho pro baseballisty moc neděje. Teď máme myšlenku, že v březnu musíme být všichni připravení,“ uvedl Chlup.

K tomu, aby byla reprezentace úspěšná, může dopomoci i nový generální partner České baseballové asociace a nadcházejícího mistrovství Evropy, jímž se stala Skupina ČEZ. Jedná se přitom o zcela logickou spolupráci, protože hned tři reprezentanti jsou zaměstnanci nového partnera.

„Chceme podporovat mládež, trenéry a reprezentanty. Musíme jim vytvořit ještě lepší podmínky, než mají,“ nastínil Ditrich, kam budou směřovat prostředky z nového partnerství.