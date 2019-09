Jak si zachovat postupové šance? Čeští basketbalisté museli po prohře v úvodním duelu s Američany porazit Japonsko. Tomu také odpovídala taktika i minutáž jednotlivých hráčů. Trenér Ginzburg pořádně točil jen osmičku. Utkání tak stalo stěžejní hráče hodně sil.

„My jsme se ale nepřemýšleli o tom, kolik sil nám zápas vezme. Šli jsme do něj, jako by už další neexistoval. A to je ten nejlepší přístup. Respektive správný přístup na těchto turnajích. Tušili jsme, že to nebude nic snadného, což také nebylo,“ přiznává český lídr Tomáš Satoranský.

„Myslím si, že jsme se výborně připravili na jejich zónu, měli jsme tam samozřejmě některé úseky, kdy jsme nebyli moc trpěliví, ale vždycky jsme dali koš v těch důležitých momentech, kdy jsme potřebovali,“ podotýká nová posila Chicago Bulls.

Prim hráli Blake Schilb a Jaromír Bohačík. Český Američan zaznamenal z prvních pěti pokusů pět trojek. Za celý zápas minul jedinou střelu z dálky. Jeho kolega přidal další čtyři. Společnými silami se postarali o rozhodující trhák ve druhé čtvrtině. Japonci už se pak na méně než pět bodů nepřiblížili.

Důležité trojky

„Byl to úžasný zápas Bočiho a Blakea, kteří nás podrželi v těch rozhodujících chvílích, kdy se nedařilo moc v útoku. Dávali těžké trojky na konci zápasu a to nám určitě pomohlo,“ chválí spoluhráče Tomáš Satoranský. Hačimura a spol. sice neustále dotahovali, ale nikdy se nevzdali.

„Japonci odbojovali zápas až do konce. Nechali na hřišti všechno. Je to hodně atypický soupeř. Hrozně rychle běhají do protiútoků. My jsme ale dělali dobrou práci v obraně, že jsme je zastavovali. Jejich tlak na míč je ale hodně nepříjemný,“ postřehl Tomáš Satoranský. Česká republika tak může díl snít svůj postupový sen.

ČR - Japonsko 89:76 (18:18, 45:40, 64:55)

Sestava a body ČR: Bohačík 22, Satoranský 15, Balvín 7, Hruban 6, Kříž 4 - Schilb 22, Pumprla 7, Auda 6, Palyza, Peterka, Šiřina a Vyoral.

Nejvíce bodů Japonska: Hačimura 21, Watanabe 15, Fazekas 12.

Fauly: 19:18. Trestné hody: 14/10 - 18/8. Trojky: 11:4. Doskoky: 35:34.