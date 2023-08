Čeští basketbalisté vstoupili v Tallinnu do předkvalifikace o olympijské hry výhrou nad domácím Estonskem 77:74. Dvaceti body pomohl k vítězství nejlepší střelec zápasu Vít Krejčí, který si připsal také šest asistencí a šest doskoků. V neděli nastoupí svěřenci trenéra Diega Ocampa od 15:00 SELČ proti Izraeli k druhému zápasu ve skupině A, odkud se nejlepší dva týmy dostanou do semifinále v polských Gliwicích.

Česká basketbalová reprezentace usiluje o postup na olympiádu. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Dvouciferný počet bodů měli vedle Krejčího, jenž dal šest trojek, také Tomáš Kyzlink (16), Martin Kříž (15) a Ondřej Sehnal (10). Za domácí zaznamenal 16 bodů Artur Konontšuk.

"Jsem moc spokojený. Především s chováním, přístupem a s tím, jak hráči bojovali. Bylo to hodně těžké utkání. Dokázali jsme být konkurenceschopní ve správných momentech, ale udrželi jsme se i ve chvílích, když třeba rozhodčí měli nepřesná rozhodnutí nebo jsem nehráli dobře v obraně. Vždycky jsme na to dokázali zareagovat. Na to jsem hrdý, protože tohle je základ, abychom byli konzistentní a solidní tým," řekl Ocampo.

Nástupce Ronena Ginzburga měl s omlazeným tým bez řady opor v přípravě bilanci čtyř porážek z pěti zápasů. V soutěžní premiéře přidal druhé vítězství. "V každém takovém turnaji FIBA je první zápas velmi důležitý. Často pak určuje další směřování týmu. O důležitosti utkání jsme věděli. Teď bude zásadní, jak si některé věci vyhodnotíme a připravíme se na zítra," dodal Ocampo.

Národní tým v úvodu doháněl ztrátu a poprvé jej dostal do vedení ve 4. minutě Kříž, který do stavu 8:6 dal polovinu českých bodů. Estonci odpověděli šestibodovou šňůrou, kterou přerušil trojkou Vít Krejčí. Stahování manka dovršil průnikem Kyzlink vyrovnáním na 13:13, ale Estonci unikli na 21:15. I díky trojkám Kyzlinka, který za první čtvrtinu zaznamenal devět bodů, a Martina Kříže byl stav opět vyrovnaný.

Rozhodla šestibodová šňůra

Na startu druhé desetiminutovky faulovaný Sehnal při nájezdu posunul dvěma trestnými hody český tým teprve podruhé do vedení - 27:25. Sérií 7:0, na které se podílel díky trojce svými prvními soutěžními body v reprezentaci Matěj Svoboda, se Češi dostali už do osmibodového náskoku. Domácí do poločasu zkorigovali na 39:42.

Druhý poločas začal dvěma úspěšnými trestnými hody ze tří David Böhm, ale Estonci díky dvěma trojkám Konontšuka otočili na 45:44. V dalším průběhu třetí čtvrtiny většinou vedli domácí, navíc už čtyři osobní chybě měl kapitán Vojtěch Hruban. Češi díky trojce Krejčího a koši Sehnala otočili na 56:54, ale Estonci na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny předvedli pětibodovou šňůru.

Při přetahované o výsledek si připsal první body i další debutant v soutěžním zápase Spencer Svejcar. Šňůra 7:0 díky čtyřem bodům Martina Kříže a Svejcarovu koši s proměněnou šestkou poslala český tým do vedení 70:64. O chvíli později Krejčí šestou trojkou ze sedmi pokusů zajistil sedmibodové vedení.

Estonci sice snížili na 71:73, ale dvěma trestnými hody a dalším košem pojistil náskok Kříž. Domácí trojkou s klaksonem už jen zkorigovali konečný výsledek.

Estonsko - Česko 74:77 (23:23, 39:42, 56:56)



Sestava a body Česka: Krejčí 20, Kříž 15, Sehnal 10, Böhm 2, Hruban - Kyzlink 16, Svejcar 5, Peterka 4, M. Svoboda 3, Puršl 2. Fauly: 20:20. Trestné hody: 21/16 - 11/9. Trojky: 10:10. Doskoky: 29:39.