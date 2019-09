/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Šok pro basketbalový svět. A rovnou na mistrovství světa. Čeští basketbalisté zdolali senzačně Turecko (91:76) a postupují do osmifinálové skupiny. Podali kolektivní výkon a favoritu nedovolili na hřišti téměř nic. Turecké hvězdy z NBA jenom přihlížely, jak bojovnost a nadšení může přemoct basketbalový um. Navíc český tým kreativitu předvedl. Tentokrát zářil nejen v obraně. V další fázi se Češi střetnou s Brazílii a vítězem utkání Řecko – Nový Zéland.

„Je to neuvěřitelné. Myslím si, že jsme celkově zahráli ve skupině výborný basket. Svými výkony jsme ukázali, že si postup zasloužíme. Všichni jsme nesmírně rádi. Od začátku jsme do toho šli na krev. Nic jsme nechtěli nechat Turkům zadarmo. To se nám povedlo a vlastně vyplatilo,“ zalykal se štěstím Patrik Auda.