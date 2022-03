Rozmazlený hodinář? Mazepin brání „postižené“ Rusy, legenda ho poslala do háje

Schleck: úžasný projekt

„Tour de France pro mě zůstane největším cyklistickým svátkem. Tradicí, náročností, ale hlavně nepopsatelnou diváckou kulisou se řadí mezi nejslavnější sportovní podniky na světě,“ zmiňuje slavný jezdec a připomíná, že projekt L´Etape by Tour de France, který dává desetitisícům sportovců možnost okusit atmosféru závodu, je pro něj úžasný.

Právě díky generálnímu partnerovi L´Etape se mohou všichni cyklisté na tuto výjimečnou akci těšit. „Po loňském úspěchu závodu jsme chtěli přispět k posunutí už tak vysoko nastavené laťky,“ říká vedoucí marketingu Škod Auto Libor Šedivák.

„Přítomnost Andyho Schlecka významně pozvedne prestiž celé akce. Připravujeme s ním řadu aktivit nejen o závodním víkendu,“ dodává Šedivák s tím, že veškeré aktuality o Schleckově účasti budou k dispozici na stránkách závodu www.letapeczech.cz a také na platformě www.WeLoveCycling.cz.

Nadšeni jsou samozřejmě i pořadatelé. „Je skvělé, že ke slavným českým ambasadorům v čele s Martinou Sáblíkovou, Zdeňkem Štybarem a Jánem Svoradou se připojuje jedna z živoucích legend světové cyklistiky,“ líčí šéf organizačního týmu Přemysl Novák.

Lucemburčan bude povzbuzovat

„Sám Andy Schleck navíc přišel s tím, že bude na dlouhé i krátké trase povzbuzovat všechny účastníky. Sdílení zážitků z trati s vítězem Tour de France je dalším dílem výjimečné skládačky L´Etape,“ raduje se Novák, který doplňuje, že počet účastníků se již přehoupl přes 1800.

A na pražský Strahov, odkud bude druhý ročník L´Etape startovat, se těší i lucemburský fenomén. „Nádherné město, přátelští lidé a také země mnoha skvělých cyklistů. Jsem moc rád, že jsem obdržel pozvánku a nemohu se dočkat, až se s dalšími cyklistickými nadšenci postavím na start,“ dodává Schleck.