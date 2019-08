Čeští favorité nezaváhali. Fuksa i deblkajak postupují

/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Boj s větrem do zad kajakáři Josef Dostál a Radek Šlouf zvládli. Na kanoistickém mistrovství světa v Segedínu skončili v pátek v rozjížďce druzí za Australany, a to jim stačilo na postup do semifinále na kilometru. Zároveň zůstali ve hře o účast pro tokijskou olympiádu.

Vítězstvím zahájil své tažení kanoista Martin Fuksa. Obě české hvězdy čeká ještě dnes semifinále na jiných lodích. Zatímco Dostál pojede v K1, Fuksa se s bratrem Petrem představí v C2. „Spíš bychom si přáli, aby nám to foukalo zepředu. Takhle nás to trochu nás topí, ale s tím se nedá nic dělat,“ povídal po dojetí Radek Šlouf. Kolega jeho slova potvrzoval. „Cítil jsem, že nám vlny nepomáhají, že se v tom zatápíme. Nicméně předvedený výkon je myslím dobrej,“ poznamenal Dostál. Kolébka pádlování. Hvězdy si to rozdají mezi lány kukuřice Přečíst článek › „V proťáku umíme jezdit líp,“ pokračoval. „Jak jsem těžkej, tak se nám v rychlé jízdě špička sice zvedne, ale ne natolik, aby správně prorážela vlny,“ vysvětlil dvoumetrový pořez. Fuksa si zazávodil s Číňanem Čengem, který od startu vypálil a v polovině závodu měl náskok lodi. V závěru manko zlikvidoval. „Viděl jsem, že to bude rvát, takže jsem maličko musel jet, abych mu nedal šanci. Na konci jsem ale udělal pár záběrů, abych mu poodjel a závěr byl bez finiše,“ vykládal obhájce stříbra z loňského MS v portugalském Montemoru. Na rozdíl od Dostála si zadní vítr pochvaloval. „Je to pořád lepší než vítr proti. Podmínky jsou pro mě příznivé,“ dodal. Dynastie tenisových hvězd nekončí. Češky panují a dorůstají nové opory Přečíst článek ›

