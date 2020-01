„Tohle nebyl výkon, kterým bychom se tady chtěli prezentovat. Bylo to bez energie, chyběl nápad,“ zlobil se po porážce český kapitán Ondřej Zdráhala, který byl paradoxně vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. „Tahle cena mě vůbec netěší, vyměnil bych ji za vítězství,“ smutně dodal házenkář polského klubu Wisla Plock a českého národního týmu.

Už prohraný první poločas napověděl, že cesta k bodům bude pro české házenkáře tentokrát složitá. Skóre zápasu symbolicky otevřel Horák, který ještě před rokem působil v běloruském týmu Meškov Brest a v české reprezentaci má na starosti především defenzivní úkoly.

Jenže Bělorusové brzy překlopili vedení na svoji stranu, český tým sice vyrovnal na 7:7, ale po zbytek první půle už nedokázal dotáhnout náskok soupeře. Ten spoléhal především na spolupráci obrovitých spojek s Karalenkem na pivotu a v poločase vedl 13:11. A to se ještě několikrát zaskvěl Galia v české brance.

Do druhé půle ho ale nahradil Mrkva a Češi dokázali do 36. minuty srovnat na 15:15, ještě za stavu 20:20 bylo skóre nerozhodné, ale na další gólový brejk Běloruska už svěřenci trenérů Kubeše a Filipa nenašli síly zareagovat.



„Dlouho to byl vyrovnaný zápas, až téměř do konce jsem věřil v obrat. Několikrát jsme srovnali stav, ale nedokázali jsme skóre překlopit na svoji stranu. Bohužel jsme dneska nepředvedli to nejlepší, co umíme. To mě mrzí,“ těžko hledal slova reprezentační kouč Daniel Kubeš.



I samotní hráči po utkání v mixzóně svůj výkon kritizovali. „Jsem rád, že tam ta sebereflexe je,“ dodal trenér národního celku. Teď bude hlavně na něm, aby svůj tým zvedl pro závěrečné dva zápasy s Chorvatskem a Německem.