„My jsme spokojení a šťastní, že jsme postoupili do hlavní fáze. Všechny tři zápasy byli nesmírně vyrovnané. Herně se nám paradoxně nejvíc povedl ten první s Rakouskem, který jsme prohráli. Ale získali jsme čtyři body a jdeme dál,“ říkal na tiskové konferenci český kouč Jan Filip.

„Ve vítězství a postup jsem uvěřil až v samotném závěru, když jsme soupeři odskočili na rozdíl čtyř gólů. Na Ukrajincích bylo vidět, že už toho mají plné zuby,“ doplnil trenér národního týmu.

Ten se opět opíral o výtečného Martina Galiu v brance, který svůj perfektní výkon korunoval i vstřeleným gólem, když využil toho, že soupeř hrál v sedmi. Střelecky český tým zvedli čtyřgólový Mubenzen a především pak Babák, autor šesti branek, z nichž pět dal ve druhé poločase.

Černý scénář se nenaplnil

„Všichni víme, že to z naší strany nebyl ideální zápas. Byli jsme pod tlakem, věděli jsme, že musíme vyhrát. Podle toho to vypadal, ale nakonec jsme to zvládli a vybojovali postup. Asi jsme chtěli malinko víc než soupeř, to rozhodlo,“ uvedl Tomáš Babák.

Předzápasový černý scénář se nenaplnil, domácí Rakušané vedli nad Makedonií až o deset branek. Nakonec utkání v pohodě vyhráli 32:28 a bylo tak jasné, že o druhém postupujícím se rozhodne mezi Českem a Ukrajinou. Tým trenérů Filipa a Kubeše by do dál posunula i porážka o gól, ale nakonec vyhráli 23:19.

V brance začal Galia, stejně jako ve vítězném zápase s Makedonií, a zase byl výtečný. Češi sice po ráně Kašpárka vedli, ale Ukrajinci, kteří útočili v sedmi hráčích bez gólmana dohrávali svoje akce do křídel a otočili na 2:3. Když se začal prosazovat i Ostroužko, nejlepší střelec právě probíhající Ligy mistrů, bylo to rázem o dva góly – 3:5. Dvoubrankový náskok potom drželi Ukrajinci i díky proměňovaným sedmičkám až do stavu 5:7.

Až pět minut před půlí Babák poprvé vyrovnal na 7:7. Ještě po seběhnutí Jurky z křídla do pivota byl stav nerozhodný 9:9, poločasový výsledek určil Ostroužko, jenž se štěstím procedil míč za záda gólmana Galii – 9:10.

Ve hře o olympiádu

V úvodu druhého dějství se tři minuty čekalo na gól, až pak Babák vyrovnal na 10:10. A když se zase zaskvěl gólman Galia, poslal Jurka ranou přes celé hřiště do prázdné branky Čechy dokonce do vedení. Kozakevič však ze sedmičky zase srovnal a ve 40. minutě už byli po ráně Žukova zase o gól vpředu Ukrajinci 12:13, ale Babák záhy vyrovnal a Jurka se zase trefil do prázdné – 14:13.

Pak čeští házenkáři odskočili soupeři dokonce na tři góly – 17:14, Ukrajinci se ještě jednou vzepřeli a snížili na 17:16 a 18:17. Pak se prosadil Vančo z křídla a mezi střelce se zapsal ranou přes celé hřiště do prázdné branky i gólman Galia, a když se prosadil pšt minut před koncem znovu Babák rázem to bylo zase o čtyři góly – 21:17. A české publikum ve vídeňské Stadthalle začínalo slavit. Jejich miláčci postupují do další fáze Eura a zůstávají ve hře o olympijskou kvalifikaci.

„Čekají nás další čtyři zápasy s týmy z absolutní evropské špičky, mělo by nás to zase posunout o kus dál,“ doplnil reprezentační kouč Jan Filip.