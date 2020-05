Pražská Folimanka je zatím přístupná jen pro reprezentanty a judisty místního USK, proto se tréninkových zápasů nemůže účastnit tolik lidí jako obvykle. "Běžně máme v úterý a ve čtvrtek otevřené prací tréninky, tak ty jsou takové polootevřené. Nemůžeme to otevřít pro všechny, protože hala ještě není v běžném provozu," uvedl Lacina.

Olympijský šampion z Ria a aktuální světová jednička v nejtěžší váhové kategorii Krpálek trénoval poprvé v úterý. "Byla to klasika. Všichni byli natěšení na to se poprat. On tam doslova řádil, dalo by se říct, že s nadšením," líčil jeho kouč.

Krpálek nechával po vydařených chvatech volný průchod emocím. "Je zvyklý, když hodí, že občas volá 'Láco! Ipon!' Nebo na jiné trenéry. Dělá tam takové trošku srandičky. Doslova se tím judem bavil," doplnil Lacina.

Nucená dvouměsíční pauza zaviněná omezeními kvůli koronaviru, při které mohli judisté jen improvizovaným tréninkem udržovat kondici, se zatím neprojevila.

Výkony půjdou dolů

"Tyhle první tréninky, než přijde únava, to vypadá docela dobře. Já tomu říkám falešná forma. Takže se docela dobře poprali, ale jakmile přijde únava, tak samozřejmě půjdou s tím výkonem a krásou výkonu dolů. Myslím, že to bude už zítra nebo pozítří," předpokládá Lacina.

Tréninková zátěž se bude navyšovat postupně. "Musíme zpevnit především střed těla, protože když nosíte ostatní soupeře, tak je potřeba tohle mít na dobré úrovni. Pak samozřejmě předloktí, což je taky klíčová věc pro judistu. Prsty si budou muset zvyknout na úchop kimona, protože když se pak soupeř vytrhává a nejste zvyklý, tak se to nedá udržet," řekl kouč.

Vrcholem aktuální sezony by mělo být listopadové mistrovství Evropy v Praze, pokud to vývoj koronavirové krize umožní. "Pokud se uskuteční mistrovství Evropy, tak ho budeme mít už za šest měsíců. Je ideální doba teď začít s přípravným obdobím a směřovat to na podzim, takže tenhle cyklus přípravy se mi líbí," pochvaloval si Lacina.

Na červen má naplánované dvoutýdenní soustředění v Česku za účasti judistů z celé republiky. Podobné kempy by se mohly v tuzemsku uskutečnit i v červenci a srpnu. Mezinárodní turnaje by měly začít v září, ale je otázka, jak to v té době bude vypadat s možností cestování nejen českých sportovců. "Určitě jako zápasovou přípravu si uděláme vlastní miniturnaje, taková řízená utkání, protože ten objem soutěžních utkání v roce bude malý. Pokud se soutěže rozběhnou, tak bude potřeba i v tomto směru být rozepraný a připravený," doplnil Lacina.