Velký podíl měl na triumfu favorita Jack Wallace, který nastřílel pět branek. Přitom lepší začátek měli právě domácí, které poslal ve čtvrté minutě do vedení kapitán Michal Geier. Pak ale hráči USA zapnuli, zasypali skvěle chytajícího Kudelu střelami a ještě do první přestávky třemi góly skóre otočili.

„První třetina byla úžasná. Myslím, že Američané byli trochu zaskočeni naší urputností i publikem, které bylo neskutečné. Nicméně nešlo držet tohle tempo celý zápas. A ve třetí třetině to už ochablo,“ hodnotil brankář Martin Kudela, který bydlí kousek od Ostravy.

V prostřední části se brankostroj USA rozjel naplno, když se k Wallacovi přidali i Roybal, Pauls a Farmer. Na domácí straně odpověděl pouze Novotný. „Jsou rychlí, silní, mají kvalitní střelu, těžko něco nakoukáte. Prostě musíte se snažit chytnout to, co letí na bránu,“ řekl Kudela.

V závěrečné patnáctiminutovce už vyprodaná a neustále fandící Ostravar Aréna gól neviděla, Češi tak musí všechny zbylé síly vrhnout do poslední bitvy. V sobotu od 13 hodin se utkání o bronz s Koreou. Opět se dá ale čekat skvělá atmosféra, jelikož v pátek večer zbývalo na pokladnách haly jen 270 vstupenek.

„Na rovinu musím říct, že jsem si nikdy nemyslel, že para hokej někdy naplní Ostravar Arénu. Velkou zásluhu mají organizátoři, propagace byla obrovská. Klobouk dolů,“ přiznal gólman.

Sil na bitvu o třetí místo má tým podle něj dost. „Ve třetí třetině jsme střídali tři útoky. Ono víceméně jsme počítali s tím, že vítězství to nebude. I když by to bylo krásné, ale za současných podmínek asi ne úplně splnitelné,“ pokračoval Kudela.

A co čeká od sobotního soupeře? „Je to silný protivník, máme proti nim zkušenosti z paralympiády. Víme, že je dokážeme porazit, tak uvidíme. Medaile před domácím publikem by ale byla nádherná,“ uzavřel Martin Kudela.

USA – Česká republika 10:2 (3:1, 7:1, 0:0)

Branky: 8. Wallace (Roybal), 9. McDermott (Dodson, Roman), 15. Farmer, 16. Wallace (Farmer), 17. Roybal, 19. Wallace (Farmer), 20. Pauls (Roybal), 23. Farmer, 25. Wallace (Pauls), 29. Wallace (Farmer) – 4. Geier, 25. Novotný (Geier). Rozhodčí: Yamaguchi (JPN) – Fergenbaum (CAN), Lunden (SWE). Vyloučení: 0:2. Využití: 2:0. Diváci: 8 600 (vyprodáno). Střely na branku: 26:8

USA: Cash – Dequebec, Wallace, Gooley, Pauls – Zych, Farmer, Grove – Roybal, Hargis, McKee – Dodson, McDermott, Roman.

Česká republika: Kudela (od 31. Vápenka) – Kvoch, Kubeš, Doležal – Novotný, Geier, Hábl – Šafránek, Raul, Palát – Krupička, Wágner, Klíma – Kořínek.

Kanada - Korea 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)

O 5. místo:

Itálie - Norsko 0:1 v prodl.