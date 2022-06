Finále nezačalo pro Foxovou ideálně. Dopustila se chyby hned v druhé brance, ale pak se mnohonásobná šampionka rozjela takovým způsobem, že na její čas už nikdo nestačil.

Hned po ní vyrazila na trať Fišerová. Za obrovského jásotu publika projela trať také s jednou chybou, ale i když v tu chvíli stačil čas na třetí příčku, nakonec se musela spokojit s pátým místem.

Prskavec o psychické výhodě: Pomáhá mi, když se v areálu potkám s dětmi

To ji však výrazně nemrzelo, protože v kategorii K1 letos mezi dospělými debutuje, a v neděli ji čeká vystoupení na kánoi, na níž je „víc doma“. „Nejsem zklamaná, závod by docela povedený. Nebýt trochu hloupého šťouchu, stačilo by to na bronz,“ vykládala závodnice Dukly Brandýs nad Labem.

„Maličko mě to sice za cílem mrzelo, ale musím být spokojená, když se dokážu porovnávat s kajakářkami. Já musím vždycky zaletět a nedopustit se chyby. V konci mi trošku docházely síly,“ přiznala.

Brambory pro Prskavce

Prskavec předchozí tři měření s elitou v Troji vyhrál, tentokrát z toho byly pověstné brambory. Jel tradičně dravým způsobem, ale nevyvaroval se dotyk. Tím přišel o šanci na výhru, sice se chvíli držel třetí, ale o medailovou pozici ho připravil Ital Giovanni De Gennaro. Vítězství slavil Slovinec Peter Kauzer, jemuž se na Vltavě daří.

„Už před startem bylo jasné, že hladina vody bude na finále vyšší a bude tak těžší se do některých branek vejít. Přesto si myslím, že jsem zajel dobře a docela mi to vycházelo. Jenže v půlce mě zachytil válec, ztratil jsem tam dost času i sil,“ vyprávěl olympijský vítěz z Tokia.

„Věděl jsem, že to musím někde nahnat, zkusil jsem to na kombinaci branek 17, 18 a 19, bohužel tu první jsem plácl, nevešel jsem se pod ní a byl konec nadějí,“ pokračoval úřadujíc mistr Evropy za cílem.

Jak se líbí slalomovým hvězdám v Troji? Oblíbená trať, úžasní spíkři a milí lidé

Slavnostní ceremoniál se tak uskutečnil bez českého zastoupení. Náramně si ho však užívala suverénka Foxová. Hymnu – jak bývá při velkých závodech v Troji pravidlem – zapěla bývalá slalomářka a studentka zpěvu Eva Říhová. A jako přídavek vysekla narozeninovou píseň Happy Birthday to You.

„Bylo opravdu zase skvělé závodit před plnými tribunami,“ zmínila Australanka omezení z minulých sezon. „Všichni mě moc podporovali a fandili mi. Jsem za to vděčná, bylo to úžasné,“ pochvalovala si oslavenkyně.