„Kanada je velký aspirant na medaili. My jsme s nimi hráli do šesté směny 0:1, což je skvělé. Navíc jsme mohli dát body. Škoda, potřebovali jsme více štěstí, jako při zápase proti Kubě,“ prohlásil David Mertl, kapitán českého týmu.

Domácí hráči si tak zahrají play-off o páté až osmé místo. Úvodní duel je čeká zítra od 10:30 s Venezuelou v bohnickém Svoboda parku. Naopak Kanada vyzve v semifinále Argentinu, Japonsko zase Nový Zéland.

Čeští softbalisté si ze začátku vytvářeli tlak a dostávali se do nadějných pozic. Nejblíže k bodu byli ve třetí směně, když obsadili druhou a třetí metu. Jenže situaci nedokázali zužitkovat v bod. „Dlouho to bylo vyrovnané, zaskočili jsme je. Přišlo mi, že byli nervózní. Myslím, že ani jejich forma nebyla taková, jak je známe. Je škoda, že jsme nestáhli body, které jsme měli ve hře. Pak by to vypadlo jinak,“ popisoval David Mertl.

Kanaďanům se povedlo bodovat ve třetí směně, když Derek Mayson odpálil přízemní balon do levého vnějšího pole a běžec ze třetí mety doběhl pro první bod. Domácí tým dlouho držel ve hře nadhazovač Michal Holobrádek, který ve čtvrté směně zařídil strikeout a pak sám obdivuhodným chytem do rukavice vyautoval kanadského pálkaře. Na nadhazovačském kruhu exceloval také Sean Cleary, který dal 13 strikeoutů.

V závěru čtvrtfinálového duelu už Kanaďané prokázali, že jsou nejlepším útočným týmem turnaje. Nejprve Boland Shaene se opřel do míče a odpalem do středního pole stáhl svého spoluhráče. Poté Bryan Abrey přepálil zadní pole, Marek Malý se sice natahoval, co mohl, ale míč nezachytil. Tím zařídil pro Kanadu dva body a vedení 4:0. Čeští softbalisté se už v závěrečné směně nedokázali prosadit a o víkendu je tak čeká boj o páté až osmé místo.

„Průběh šampionátu hodnotím dobře, naším základním cílem bylo postoupit do osmičky a sen byl skončit na pátém místě. Pořád máme šanci to splnit, stačí dvakrát vyhrát,“ prohlásil trenér českého výběru Tomáš Kusý. Maximem českého týmu na šampionátu je šestá příčka z roku 2000. „Doufám, že nás lidi přijdou podpořit také v následujících zápasech. To, co se na těch stadionech děje, je krásné. Užíváme si to,“ doplnil trenér Kusý.