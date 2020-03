Sami Japonci připouštějí, že za současných okolností by se olympiáda nemohla konat. Premiér Šinzó Abe v parlamentu poprvé zmínil možnost odložení her kvůli pandemii koronaviru.

On-line ke koronaviru ZDE.

Podle Abeho by to bylo nejlepší variantou v případě, že by se olympiáda nemohla uskutečnit v kompletní podobě. „Za takových okolností by takové rozhodnutí bylo nevyhnutelné,“ pronesl.



Jeho vyjádření tak kopíruje nedělní krizové jednání výkonné rady Mezinárodního olympijského výboru. „Dramatický nárůst případů nemoci COVID-19 přiměl radu k závěru, že je potřeba udělat kroky v plánování různých scénářů,“ uvedl MOV.



Olympiáda bude nejspíš až v roce 2021



Zamítavě se ke konání her v termínu od 24. července do 9. srpna (začít mají přesně za čtyři měsíce) vyjádřily olympiské výbory Polska, Austrálie, Norska, Brazílie a Slovinska.



Podle neoficiálních zpráv je už o přeložení olympiády rozhodnuto. V rozhovoru pro server USA Today to potvrdil dlouholetý kanadský člen MOV Dick Pound. Prý se má jednat o roční odklad.

Český olympijský výbor po dobu koronavirové krize zastával stanovisko konání olympiády v řádném termínu. Včera se však přiklonil k variantě, jakou v neděli naznačil MOV, a je připraven na možnost odkladu. „Čekáme, jak se situace bude vyvíjet, protože se všechno mění každý den. Jsme flexibilní a připraveni na každou variantu,“ uvedl předseda ČOV Jiří Kejval.



Svoboda: Jde o zdraví, ale i o férovost

ČOV však nechce ale předjímat situaci. „Vždycky hodnotím věc ze současné situace. Teď bychom tam asi nikoho neposlali. Ale nevíme, co se bude dít za týden, za dva týdny. Pro nás je měřítkem číslo jedna, jestli budou hry bezpečné,“ vysvětlil sportovní ředitel ČOV Martin Doktor, šéf výpravy.Jiří Kejval vnímá rozhodnutí MOV připravit záložní varianty odložení jako dobrý krok. „Zatím nejsou dobré zprávy, i když situace kolem koronaviru a zejména v Číně i v Japonsku se zlepšuje. Otevření možnosti posunutí je logické, ukáže se postupem času, jak to nakonec dopadne,“ prohlásil Kejval.



Komise sportovců ČOV má požadavek uspořádat hry v bezpečné době. „Máme v úmyslu reprezentovat, ale pokud se situace výrazně nezlepší a máme-li ochránit zdraví sportovců a všech lidí, tak budeme podporovat odklad her na termín, který bude možný. Aby se hry uskutečnily v době, která bude v pohodě,“ řekl předseda komise a olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda.

Z pohledu sportovců je aktuálně ožehavou otázkou příprava a kvalifikace na OH. Doufají, že se boj o účast přesune na květen a červen.„Pokud ale nebude možnost naplnit férovost a spravedlnost přípravy, kvalifikace a samotných her, tak budeme podporovat odklad,“ zdůraznil Svoboda.