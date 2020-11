Po více než měsíci mohou reprezentační squashisté nastoupit do zápasů. Od čtvrtka do neděle probíhá v Salzburku druhý turnaj okruhu PSA, kterého se mohou zúčastnit čeští hráči. A hned v úvodních kolem se jim dařilo – do čtvrtfinále se dostal Daniel Mekbib, Ondřej Uherka a Jakub Solnický. „Těšil jsem se hodně, konečně zase můžeme hrát. I když jsme se hlavně udržovali, odhadnout formu je těžké,“ uvedl Mekbib, nejlepší český squashista a nasazená jednička turnaje.

Daniel Mekbib. | Foto: Irena Vanišová

Druhá vlna koronavirové pandemie dopadla na squashisty velmi drsně. Prakticky jim odřízla adekvátní tréninky, protože se podle vládního nařízení zavřely vnitřní sportoviště a tím tedy i kurty. „Když jsme se to dozvěděli, hned druhý den jsme odjeli do Polska. Zavolal jsem jednomu trenérovi do Bílska a tam nebyl problém využívat squashové kurty, což je pro nás naprosto klíčové,“ popisoval Mekbib, který se do Polska přesunul s Martinem Švecem. „Je to lepší, než tři týdny být doma a jen sedět.“ Do Polska odcestovali také další squashisté, a to Viktor Byrtus a Jakub Solnický.