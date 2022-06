„Laboratorní výsledky ukázaly, že v týmu estonských mužů je sedm pozitivních hráčů. Je tedy jasné, že závěrečné utkání skupiny C se nemůže odehrát. Hostující hráči netrénovali, zůstali v izolaci na hotelu a v kontaktu s našimi reprezentanty nebyli. Velmi nás to mrzí, hlavně kvůli našim fanouškům. Výsledky testování se ale nedají ovlivnit a pravidla jsou v tomto případě jednoznačně daná,“ přiblížil předseda organizačního výboru Ivan Iro z Českého volejbalového svazu.

Čeští reprezentanti se pod vedením hlavního trenéra Jiřího Nováka představili ve skupině C, kde proti Lotyšsku, Belgii a Estonsku za pět zápasů ztratili pouhé dva sety. Se ziskem 15 bodů tak před víkendovými boji měli už jistotu postupu do turnaje Final Four, které se 18. a 19. června koná v Chorvatsku.

Postup rovněž mají zajištěny české volejbalistky, které sobotní zápas od 19.00 hodin proti Chorvatkám nemine. „Věříme, že fanoušci si do Sportovní haly ve Zlíně cestu najdou, přestože naše volejbalistky už mají zajištěný postup do semifinále zlaté ligy. To se navíc odehraje už příští čtvrtek v Prostějově," dodal Iro.