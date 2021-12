Zachraňují fotbal. Na místě, kde hrávali Berger a Horváth

Kdysi dávno se tady za balonem honili Pavel Horváth a Jan Berger. Už to vypadalo, že trávu na lukrativních místech nahradí silnice a domy. Ale kdeže! Fotbalovou tradici oživila parta nadšenců, která založila Union Břevnov. "Navazuje na činnost odvěkých rivalů – TJ Slavoj a TJ, později Dragoun," říká Marek Šálek. Spolu s dalšími členy klubového výboru si slibuje obnovení kulturního a sousedského života, na nějž byli dřív lidé u Strahova a Ladronky zvyklí.

Fotbal se vrací do BřevnovaZdroj: Deník/Jakub RusekPrvní úkol na dlouhé cestě už si mohou v Unionu odškrtnout. "Povedlo se nám zachránit pro fotbal hřiště, které leželo téměř dvacet let ladem a uvažovalo se o jeho zániku, měla jej přepůlit silnice a část pozemku měla být zastavěna," objasňuje.

V září se uskutečnila akce Pískej začátek. Pro děti byly připraveny soutěže, pro dospělé utkání starých gard a autogramiáda obou nejslavnější odchovanců. Následovala crowdfundingová kampaň a 125 přispěvatelů složilo celkovou částku 210 tisíc korun.

"Vybrané prostředky budou použity na údržbu hřiště a vylepšení tréninkového vybavení," vysvětluje Šálek. Vyhráno ale ještě rozhodně není. "Na hřišti momentálně chybí úplně základní zázemí: přípojky elektřiny i vody, nejsou tady ani šatny. Přivítáme v našich řadách trenérské pomocníky, ale i další zájemce o obnovu fotbalu na Břevnově," dodává Šálek.

Marek Šálek, tel.: 606 623 207

FK Práče? Na první pohled běžný fotbalový klub, řekli byste, že takových jsou v republice stovky. Jenže hráči tohoto celku ze Znojemska začnou rok 2022 nevídaným gestem. Spolupořádají akci, v níž podpoří dívku ze sousední vesnice. De facto od rivala.

Práče a běh pro LucinkuZdroj: Deník/Jakub Rusek"Jde o to udělat dobrou věc, zvednout zadek z gauče a jít si zaběhat," říká tamní fotbalista Zdeněk Koudela. Borcům z Práčí není lhostejný osud devatenáctileté Lucie Mazáčové, která trpí dětskou mozkovou obrnou a potřebuje čtyřiadvacetihodinovou péči. Tělo ji neposlouchá, jak by si přála.

"Potřebuji ve všem pomoci. Pohybuji se na invalidním vozíku. Špatná koordinace se projevuje i v řeči a jídle. Musím být krmena mixovanou stravou a domlouvám se pomocí metod alternativní komunikace," uvedla o sobě.

A teď k meritu věci: na podporu celé její rodiny (třeba i rehabilitace) Znojemsko ožije Tříkrálovým během pro Lucinku. Mimochodem, ona sama akci navštíví. Účastníci, kteří nepoběží, s ní mohou vyrazit na procházku. "Já to spíš projedu, ale určitě aspoň kousíček trasy popojdu či svérázně popoběhnu. Tedy, vlastně požádám rodiče, aby mě pevně drželi, a své nohy, aby chvilku dupaly," předznamenala dívka. Práče si zaslouží pochvalu. A třeba se jim to vrátí v jarní části sezony, do níž půjdou z pátého místa tabulky…

Zdeněk Koudela, tel.: 732 265 491

Divočáci zničili hřiště. Podaří se vrátit fotbal do Dřínova?

Byl to smutný konec podzimu. Nikoli kvůli koronaviru, ve fotbalovém Dřínově se rozloučili se sezonou předčasně po zásahu divoké zvěře. Prasata "napadla" hřiště účastníka nejnižší třídy mužů a okresního přeboru dorostenců na Mělnicku hned dvakrát během tří dnů. Kvůli oranici se musel tým spokojit se zápasy na půdě soupeřů. Ale co dál? Tahle otázka trápí nejednoho hráče z místního Sokola. Nejhorší scénář, radši nemyslet.

Dřínov má problém s prasatyZdroj: Deník/Jakub RusekVedení vesnického klubu musí v současné těžké době řešit nejen obnovu hrací plochy, ale zároveň také oplocení rozlehlého areálu, aby se v budoucnu podobná nepříjemnost už neopakovala. Podle sekretáře fotbalového oddílu a hospodáře Milana Kympla je nutné postavit plot v délce okolo 450 metrů.

"Cenová kalkulace se pohybuje okolo 280 tisíc pouze za materiál s tím, že práci bychom si dělali svépomocí. Jako klub jsme si přispěli 60 tisíci z našeho rozpočtu, které byly určeny jako část peněz na nákup zahradního traktůrku. V jednání je i slíbený příspěvek od naší obce. Pokud bychom získali i nějaký další, byli bychom určitě jen rádi," přiblížil Kympl.

Ideální plán počítá s instalací kamerového systému. Škodila nejen čtyřnohá zvěř… "Hřiště se nachází mimo obec a máme problémy s krádežemi," zaznělo z Dřínova.

Milan Kympl, tel.: 724 740 808

Ne každý se narodí do šťastné rodiny. Jsou i děti, které vyrůstají v dětských domovech. Jeden takový se nachází v Hoře Svaté Kateřiny, malém příhraničním městě na severu země. Zdejší mládež je vedena ke sportu, jezdí lyžovat, hraje fotbal… Co rozhodně stojí za pozornost, miluje hokej. Důvodů je víc, ten hlavní je zřejmě takový, že nedaleko najdete Litvínov. A hráči extraligového klubu neváhají sednout do auta, potěšit a obdarovat sirotky.

Hokejisté Litvínova pomáhají dětemZdroj: Deník/Jakub RusekDřív to byl třeba Jakub Petružálek, teď před Vánoci zase Patrik Demel a Matěj Stříteský. Tihle dva obránci přijeli osobně do dětského domova, aby tu předali klukům (i holkám) dva Stiga hokeje. "Dostali jsme od nich originální sady i se stoly a k tomu dres hrající legendy a kapitána Viktora Hübla s podpisy celé kabiny. To je totální bomba," řekl Jan Ptáček z dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny.

Stolní hokej děti nadchl a začaly s ním dovádět ještě před Vánoci, navíc obdržely také sadu místní Vervy. "Dostali jsme litvínovský klub jako bonusový dárek, takže tady dokážeme zmastit Kanadu," usmál se Ptáček. Dres legendárního extraligového rekordmana Hübla zavěsili v dětském domově na strop. Jednou se třeba děti vypraví na hokejový stadion. Sen? Vidět v akci reprezentanty v čele s Davidem Pastrňákem.

Ondřej Vlk, tel.: 773 008 224

Pokud zvažujete jakoukoli pomoc (nejen sportovním klubům nebo jednotlivcům), zbystřete. Pro letošní rok (hlavně kvůli pandemii) platí v případě darů jiná, vstřícnější pravidla. Souvisejí s financemi. Dárci jsou totiž zvýhodněni při odpočtu z daní: v přiznání si mohou snížit daň z příjmu, a to až do výše 30 procent daňového základu. Tuto výjimku mohou využít jak jednotlivci, tak firmy.