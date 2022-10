Petře, máte před sebou druhé vystoupení ve FIBA Europe Cupu. To první vám nevyšlo, nicméně kyperský Keravnos byl hratelným protivníkem…

Přesně tak. O to více nás mrzí, že vstup do poháru nám nevyšel podle našich představ. Tři čtvrtiny zápasu byly z naší strany dobré. Ale úplně jsme vypadli z konceptu v poslední desetiminutovce. Je to škoda, protože pokud chceme postoupit, tak domácí zápasy musíme vyhrávat. Nyní nás čeká utkání s týmem Balkan Botevgrad. Ten vyhrál v Levicích. Zatím to vypadá, že se rýsují dva adepti na postup. My ale chceme kartami ještě zamíchat a v Bulharsku odčinit první nezdar.

Jak byste charakterizoval Balkan Botevgrad?

Mají mix bulharských a zahraničních hráčů. Hru staví na americkém rozehrávači. Točí osm vyrovnaných hráčů a prezentují se obdobným stylem jako Keravnos.

Během utkání s Keravnosem vypadl kvůli pěti faulům Jakub Mokráň a Opava měla rázem problém…

Je pravda, že když Kuba kvůli pět faulům odešel, tak najedou jsme přišli o agresivitu, jak v obraně, tak v útoku. Hlavně pak na doskoku nám to nešlo. Neměli jsme v té chvíli náhradu. Kuba zatím hraje nadstandardně svoje věci a za to jsem rád. Věřím, že se k němu připojí i ostatní.

Proti Keravnosu bylo jasně vidět, že v Evropě mají rozhodčí jiný metr, než v české lize…

O tom jsme se v přípravě na zápas bavili. V tom problém nevidím. Musíme se soustředit na věci, které můžeme ovlivnit, a to je náš výkon. Ve čtvrté čtvrtině bylo v naší hře hodně hluchých míst. Darovali jsme soupeři jednoduché koše, sami jsme se nebyli schopni trefit, a to se v Evropě neodpouští.

Jak jste na tom před utkáním v Bulharsku zdravotně? Bude připraven Filip Zbránek?

Filip nám hodně chybí. Nyní alternoval na pozici tři, čtyři. Vypadal velmi dobře. V Kolíně se ale zranil. Už ale začal trénovat. Doufám, že bude připraven v Bulharsku vyběhnout.