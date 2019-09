Závod provede běžce těmi nejzajímavějšími místy od náměstí T. G. Masaryka přes vodní hrad Lipý, klášterní zahradu a Loretánskou ulici až po krásné prostředí Dubice a na autodrom Sosnová. Na trati čekají různá zpestření a v cíli tričko Finisher a občerstvení. V loňském ročníku na trati v délce 16 km bodovali v kategorii žen Jarmila Sobecká (na snímku) a v kategorii mužů Jiří Čivrný. „Závod jsme si užili, není mu co vytknout. Atmosféra vás naprosto pohltí,“ shodli se oba vítězové.

Jaké jste měli pocity z vítězství?

Jiří: Pocity z vítězství jsou vždy příjemné, to se neomrzí. Hlavou se mi honila vzpomínka na běh Českou Lípou, kterého jsem se před více než 20 lety účastnil ještě v dorostenecké kategorii. Tehdy jsem doběhl spíše v závěru startovního pole. O to více mě potěšilo, že jsem si po letech mohl v České Lípě doběhnout pro absolutní vítězství.

Jarmila: Pocity byly parádní. Nebyla jsem připravená na ceny, které na nás v tomto ročníku čekaly, a že ceny čekají právě na mě. Závod jsem běžela, neboť v okolí domácího Ústí nad Labem jiný pro mě vhodný nebyl. Masové akce za předražené startovné nenavštěvuji. Do České Lípy jsem jela na doporučení soupeřky a navštívit kamarádku, která zde žije.

Proč se věnujete běhu?

Jiří: V běžeckém prostředí se pohybuji díky otci, který byl vynikající běžec. Sám jsem se začal běhu věnovat až někdy kolem 15 let a vydrželo mi to do teď. Na běhu nejvíc oceňuji, že je to naprosto svobodný sport, nazujete maratonky a můžete vyrazit prakticky kdykoli, aniž by vás něco omezovalo. Další výhodou je, že si při běhu krásně vyčistím hlavu.

Jarmila: Protože nic jiného neumím a celý život pouze běhám. Nic mi neříkají lyže, nejsem ani zdatný cyklista, plavec jsem hodně rekreační. Jsem důkazem, že běhat může úplně každý.

Co se vám na loňském ročníku nejvíce líbilo?

Jiří: Zejména dobře zvolená trasa a pak organizace, která byla na vysoké úrovni.

Jarmila: Bubny a celkově pestrá trasa.

Zúčastníte se i letošního ročníku?

Jiří: Pokud to časově vyjde, tak bych se letos opět rád zúčastnil. V posledních měsících mám z důvodu dokončování studia a stavby domu poněkud omezené časové možnosti, ale budu se snažit si vše zorganizovat tak, abych mohl v České Lípě opět běžet.

Jarmila: Bohužel ne. Zdravotní problémy, které se u mě vlečou od loňského září, mi nedovolí trénovat a poté předvést výkon, který bych si představovala. Na trati bych se v dnešní kondici trápila. Věřím ale, že se vrátím. Závod si to zaslouží a já se budu těšit.

Jak hodnotíte běžecké možnosti v Libereckém kraji?

Jiří: V Libereckém kraji jsou podle mého názoru podmínky pro běh ideální. Ať si vezmete Liberecko, Českolipsko, Jablonecko nebo Semilsko, všude je krásná příroda, kde si můžete běh opravdu užívat. Co se týče závodů, tak nabídka je také poměrně pestrá.

Jarmila: Protože pocházím z Chabařovic u Ústí nad Labem, tak běhám po závodech u nás po okolí. Líbí se mi více ty menší „rodinné“ závody. Je jich u nás tolik, že se ani nedá všech zúčastnit.

Co byste vzkázali člověku, který váhá, zda se na závod přihlásit?

Jiří: Vzkázal bych, že pokud chce poznat Českou Lípu a okolí, tak moc lepších příležitostí mít nebude a ještě si jako bonus užije i skvělou atmosféru. A dalším důvodem je, že závodů, které vedou centrem města, lesem, po autodromu a dokonce i autobusem, moc v termínovce nenajdete.

Jarmila: Není se naprosto čeho bát. Tratí je na výběr několik, takže i úplný začátečník si může zvolit typ trasy, kterou určitě zvládne. Doprovodný program, občerstvení a atmosféra byla skvělá. Zasloužené triko pro každého v cíli vás určitě potěší.