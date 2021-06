Jednatřicetiletá rodačka z Prahy patřila v národním týmu už skoro k inventáři. Startovala na olympijských hrách v Pekingu a v Londýně, byla u domácího stříbra na mistrovství světa před jedenácti lety.

Teď ale Elhotová mezi „lvicemi“ definitivně končí. Oznámila to v neděli večer ve Štrasburku po bolestné porážce s Chorvatskem 56:84, která ukončila nevydařené české vystoupení na evropském šampionátu.

„Končím. Teď mám cestu nastavenou tak, že budu chtít další dítě, takže je těžké si představit, že bych ještě někdy nastoupila v reprezentaci,“ řekla Elhotová, máma skoro pětiletého syna Daniela, která se před měsícem po předlouhých šestnácti letech rozloučila i se svým klubem USK Praha. S basketbalem ale ještě úplně seknout nechce.

„Jen už basket vnímám trochu jinak, priority se mi teď posunuly, kór když jsme teď skončily. Já to beru tak, že každý konec je nějaký nový začátek, a těším se na to, co mě čeká v budoucnosti,“ svěřila se křídelnice se zlatou rukou.

Přichází generační obměna

V roce 2016 měla z USK namířeno do ženské NBA, kde podepsala smlouvu s Minnesotou, pak ovšem otěhotněla a dala si od sportu pauzu. Po ní se dokázala vrátit zpátky na nejvyšší úroveň.

Kromě Elhotové už naznačily konec v reprezentaci další tradiční opory, například kapitánka Romana Hejdová či Alena Hanušová. Svědčí to o generační výměně, která přichází v době, kdy „lvice“ dlouhodobě postrádají lepší výsledky.

„Já bych si hrozně přála, aby to zase začalo mít vzestupnou tendenci. Aby se holky vyhrály a začaly jsme mít v evropském kontextu stabilní pozici. Nedokážu říct, jak dlouho to zabere,“ dodala Elhotová unaveně.