V první půlce března opustil Mancini tréninkové soustředění svého týmu Baltimore Orioles, aby se podrobil lékařskému zákroku nesouvisejícího s baseballem. O pár dní později už bylo jasno. Baseballista, který měl tehdy pár dní před osmadvacátými narozeninami, podstoupil odstranění zhoubného nádoru v tlustém střevě.

Koncem měsíce pak Mancini oznámil, že má rakovinu ve třetím stádiu a začne šestiměsíční cyklus chemoterapií. A to všechno souběžně s pandemií koronaviru, která se právě v březnu začala masivně šířit celým světem.

Právě i s touto zkušeností se ve svém příběhu pro známý web The Players´ Tribune mladý hráč podělil. „Chemoterapie v době koronaviru je bláznivá. 6 dubna jsem dostal svůj mediport. Mám ho v hrudníku, tudy do mého těla pouští doktoři léky,“ objasňuje.

Až doposud vše bylo víceméně standardní. „Přivezla mě přítelkyně, ale kvůli viru ji nepustili dovnitř. Tak by to mělo samozřejmě být,“ ví dobře Mancini. „Dostávám chemoterapii v nemocnici v Baltimoru a musím tam dojíždět sám. Nikdo nemá dovoleno za mnou příjít,“ popisuje ochranná opatření.

Dodržování protokolů

S těmi je ale naprosto srozuměn a souhlasí s nimi. „Je to naprosto v pořádku. Nechci, aby byl ohrožen někdo jiný, lidé, kteří jsou mi blízcí, ani další lidé v nemocnici.“

„Nikdy nevíte, covid-19 se šíří tak rychle,“ uvědomuje si riziko nákazy. „Rozhodně se snažím dodržovat všechny protokoly, a to nejen proto, že je to správně, ale nechci se ničemu vystavovat, hlavně před chemoterapií,“ je si dobře vědom, že on sám patří do rizikové skupiny.

Na chemoterapii bude docházet pravidelně. „Každé dva týdny po dobu šesti měsíců. Pokud se v roce 2020 vrátí baseball, pravděpodobně to bude beze mě,“ posteskl si.

Ve videu, které natočil a zveřejnil na svém instagramovém profilu pak nezapomněl poděkovat a vyzvat lidi, aby zůstali v bezpečí.