Satoranský byl neomylný z čáry trestného hodu, trefil všech svých pět pokusů, z toho čtyři ve vyrovnané koncovce. Chicago prohrávalo v průběhu zápasu až o 14 bodů. Poprvé do vedení se dostalo až necelé čtyři minuty před koncem čtvrté čtvrtiny po sérii 12:1 zakončené trojkou náhradníka Cobyho Whitea. Nováček v dresu hostů byl s 25 body jedním z hlavních strůjců obratu, protože 21 bodů nasázel ve druhé půli.

"Coby je sebevědomý, s míčem si rozumí, prostě hraje, na co má. Jsem rád, že ho tu máme. Ani jsem ho dnes nechtěl moc střídat," uvedl kouč Jim Boylen. "Věděl jsem, jak dobrý bude. Má mou plnou důvěru. Ukázal, že se ničeho nebojí," těšilo Zacha LaVina.

Jednobodový náskok Bulls zvýšil 75 sekund před koncem Satoranský, když dal obě šestky a následně si v obraně připsal další zisk, po němž šli hosté do trháku. Pak se na palubovku český rozehrávač vrátil ještě v samotném závěru a z šestek upravil na 108:102. Na druhé straně hřiště poté ještě zblokoval pokus Ja Moranta, dvojky letošního draftu.

Nejlepším střelcem Chicaga byl při venkovním triumfu LaVine, autor 37 bodů, šesti doskoků, čtyř asistencí a tří zisků. "Strašně se mi líbilo, s jakou agresivitou Zach (LaVine) hrál, i to, jak vystupoval při týmových poradách na palubovce. Ukázal, že je lídr a opravdu houževnatý hráč," uvedl trenér Boylen.



První triumf v ročníku slaví také Los Angeles Lakers po výhře nad Utahem 95:86, kterou režíroval 32 body, sedmi doskoky a 10 asistencemi LeBron James. Antohy Davis měl na kontě 21 bodů a pět bloků. Triple double zapsal srbský pivot Nikola Jokič za 23 bodů, 14 doskoků a 12 asistencí při vítězství Denveru nad Phoenixem 108:107 v prodloužení.



Také další triple double v pátečním programu znamenal výhru. Dallas si totiž poradil s New Orleans 123:116, když se slovinský rozehrávač Mavericks Luka Dončič blýskl 25 body, 10 doskoky a stejným počtem asistencí.



Obhájci titulu z Toronta podlehli v Bostonu 106:112. Brooklyn zdolal New York Knicks 113:109 díky 26 bodům a vítězné trojce Kyrieho Irvinga.

NBA:



Boston - Toronto 112:106, Brooklyn - New York 113:109, Denver - Phoenix 108:107 po prodl., Memphis - Chicago 102:110 (za hosty Satoranský 9 bodů, 3 doskoky a 2 asistence), Charlotte - Minnesota 99:121, New Orleans - Dallas 116:123, Oklahoma City - Washington 85:97, Sacramento - Portland 112:122, LA Lakers - Utah 95:86.